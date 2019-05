Erfolgreich abnehmen ohne Jojo-Effekt

Sei es in der Zeitung, im Internet oder im Fernsehen: Immer wieder hört man davon, wie viele Kilos Menschen abgenommen haben, doch nach der „Diät“ kam alles wieder drauf. Wenn man das hört, ist vom Jojo-Effekt die Rede. In den Medien kursieren tagtäglich neue Wunderdiäten der Stars, die einem einen schnellen Abnehmerfolg ohne Jojo-Effekt versprechen. Doch all diese Diäten sind unbrauchbar. Es gibt nur eine einzige Lösung, die dazu beiträgt, dass man Gewicht verliert und das ist der Kalorienunterschuss. Der Energieverbrauch des Menschen rechnet sich aus dem Grundbedarf und den Aktivitätskalorien zusammen. Annähernde Werte des individuellen Energiebedarfes können im Internet binnen weniger Minuten berechnet werden.

Jetzt gilt es nur noch die Ernährung so anzugleichen, dass dieser Energiebedarf nicht überschritten wird. Treibt man mehr Sport, werden die Aktivitätskalorien erhöht, was zu Folge hat, dass man entweder mehr Fett verbrennt oder noch eine Süßigkeit ohne Folgen zu sich nehmen kann. Generell sind Süßigkeiten oder eine Pizza absolut in Ordnung, solange man dies nicht jeden Tag zu sich nimmt. Solange es in den Energiebedarf passt und dieser dadurch nicht überschritten wird, bleibt das ohne Konsequenzen.

Muskulatur erhöht die Fettverbrennung

Je mehr Muskeln man besitzt, desto mehr Fett verbrennt der Körper passiv, ohne dass man überhaupt etwas dafür tun muss. Quasi Fettverbrennung im Schlaf. Damit der Körper nicht zusammensackt und Energie hat, holt der Körper sich diese Energie in Form von Kalorien. Die Muskeln eines Menschen benötigen dabei den größten Teil an Kalorien. Demzufolge werden mehr Kalorien verbrannt, wenn der Körper mehr Muskeln besitzt. Muskeln kann man problemlos sowohl von zu Hause als auch im Fitnessstudio aufbauen. Im Fitnessstudio besitzt man natürlich immer mehr Möglichkeiten und kann professionellen Rat eines Trainers vor Ort nutzen, doch manchmal gibt es Tage, wo dies nicht möglich ist und man von zu Hause trainieren will oder muss. Mit wenigen Grundgeräten können sämtliche Muskeln des Körpers problemlos trainiert werden.

Dazu kann man sich einfach ein Rudergerät online kaufen, eine Hantelbank und ein paar Kurzhanteln. Dazu noch eine bequeme Sportmatte und schon hat man alles, was man benötigt. Das Rudergerät ist eine perfekte Kombination aus der Möglichkeit Rückenmuskulatur aufzubauen und die Ausdauer zu fördern und zusätzlich Fett zu verbrennen. Mit Hilfe der Hantelbank und der Kurzhanteln können sämtliche Muskelgruppen des Körpers trainiert werden. Die Sportmatte ist Pflicht, um den Rücken vor dem harten Boden zu schonen. Gerade beim Aufwärmen (Yoga / Dehnen) oder dem Bauchtraining liegt man viel auf der Erde.

