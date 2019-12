Die richtige Vorsorge für Ihr Auto

12. Dezember 2019

Wenn es um die „Fitness“ Ihres Autos geht, dann ist ein fast ähnliches intensives Fitnessprogramm notwendig wie für Ihren eigenen Körper. Auch hier sollte man nach dem Prinzip „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ vorgehen, denn es ist immer besser, etwaige Schadensfälle im Vorfeld zu berücksichtigen. Man schließt eine Art Schutzbrief ab, der als Freibrief mit Bonuspunkten refundiert wird. Wenn es um Ihren Körper geht, werden Sie vermutlich einen gesunden Lebensstil pflegen, regelmäßig Urlaube buchen oder vielleicht ein Fitness Center aufsuchen, um ihren Körper in Schuss zu halten. Der Abschluss einer Vorsorgeversicherung, die Ihnen im „Schadensfall“ die beste Gesundheitspflege zukommen lassen wird, ist ebenso ein Bestandteil der besten Vorsorge für einen gesunden Körper. Ähnlich sollten Sie mit ihrem Auto verfahren, wenn Sie es ohne Probleme gebrauchen wollen. Der Abschluss eines Schutzbriefes sichert Ihnen das bestmögliche Service im Schadensfall zu. Der ADAC ist hier wohl auch der bekannteste Anbieter in Deutschland. ADAC kündigen sollten Sie jedenfalls auch dann nicht, wenn es zu keinem Schadensfall gekommen ist, denn er bietet auch dann zahlreiche Vorteile, an die Sie denken sollten.

Jedoch sollten immer die permanenten Preiserhöhungen bedacht werden. Zudem gibt es zahlreiche Alternativen, wie den ACV, welche günstiger sind und dieselben, oder gar noch bessere Leistungen anbieten.

Vorteile als ADAC Mitglied sind enorm

Wichtig zu erkennen ist in diesem Fall etwa, dass Sie den Rechtsschutz in Anspruch nehmen können. Rechtliche Auskünfte können wichtig sein, wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen oder ein neues Auto anschaffen möchten. Ebenso gibt es zahlreiche weitere Dienstleistungen, die sehr sinnvoll sind. Man denke in diesem Zusammenhang nur an die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Winter-Checks, der zu sehr günstigen Konditionen in Anspruch genommen werden kann. Damit besteht nicht nur die Möglichkeit, dass Ihr Auto durchgecheckt wird, sondern Sie bekommen auch die Option, sich um weitere Servicepakete zu bemühen.

Beispiele der Dienstleistungen, die man als ADAC Mitglied genießen kann

Vielleicht sind ihre Reifen auf die unterste Profiltiefe abgefahren und es werden neue Reifen benötigt. Dann bietet ihnen der ADAC auch die Möglichkeit, neue Reifen direkt vor Ort zu kaufen. In der Regel ist man als ADAC Mitglied auch dazu berechtigt, diese Reifen zu sehr günstigen Konditionen zu erwerben. Nicht zu erwähnen braucht man auch die Tatsache, dass die Reifen vom Kundendienst vor Ort sofort auf ihren Wagen montiert werden. Die Vorteile einer Mitgliedschaft überwiegen deutlich.

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)