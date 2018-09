Das Multitalent Faltschachtel

Faltschachteln eignen sich für zahlreiche Verwendungszwecke. Nicht nur, dass man damit Produkte schön, schnell und günstig für den Verkauf verpacken kann, finden Faltschachteln auch Anwendung, um kleine Präsente und Werbegeschenke hübsch verpackt weiter zu geben. Die weitreichenden Einsatzmöglichkeiten ergeben sich durch eine große Auswahl an unterschiedlichen Faltschachteln. Madika stellt Faltschachteln in zahlreichen Ausführungen und Varianten her. Sie lassen sich für jedes Produkt individuell anpassen und können bei Bedarf auch bedruckt werden. Bedruckte Faltschachteln sind besonders gut geeignet für Werbegeschenke. Auf den Schachteln finden Firmenname und Logo problemlos Platz.

Eine Schachtel – viele Möglichkeiten

Das Produktangebot ist vielfältig. Die Faltschachteln stehen in mehreren Größen zur Auswahl und können auch exakt auf den Bedarf bzw. ein Produkt abgestimmt werden. Zusätzlich kann man bei den Faltschachteln zwischen unterschiedlichen Schließmechanismen, Böden, Verschlussarten und Sichtfenstern wählen. So wird jede Faltschachtel zum Unikat. Durch das Bedrucken erhalten sie eine „persönliche“ Note des Unternehmens, sodass der Wiedererkennungswert steigt. Die Faltschachteln bestehen aus Vollkarton. Sie eignen als Geschenke, für Messegeschenke, Lebensmittel, Kosmetika, Textilien usw. Hinsichtlich Funktion und Ästhetik lassen sie keine Wünsche offen. Qualitativ hochwertige Faltschachteln bieten nicht nur Sicherheit für das verpackte Produkt, sie sind auch funktionell und ansprechend.

Individuell oder maßgeschneidert

Faltschachteln in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen sind eine wichtige Voraussetzung, um die Schachtel für unterschiedliche Verwendungszwecke einsetzen zu können. Die Faltschachtel nach Maß bietet für Produkte unterschiedlichster Größen eine optimale Verpackungsmöglichkeit. Kissenschachteln und Beutelschachteln sind von der Optik her sehr ansprechend, während Klappschachteln viel Eleganz mit sich bringen. Sehr praktisch und vielseitig einsetzbar sind auch Tragegriffschachteln. Sie bieten viel Platz und eignen sich zum Beispiel auch sehr gut als Verpackung für Geschenke. Ob standardisierte Faltschachteln oder Faltschachteln nach Maß, mit der richtigen Verpackung kommen Geschenke, Give Aways und andere Präsente bestens an.

Mit Farbe zum Erfolg

Faltschachteln können auch bedruckt werden. Diese individuelle Gestaltungsmöglichkeit sorgt dafür, dass durch eine simple Verpackung auch Werbebotschaften vermittelt werden können. Selbst auf kleinen Faltschachteln finden Firmenlogos gut Platz, während auf größeren Schachteln auch längere Werbebotschaften aufgedruckt werden können. Bei Aufstellern und Displays erzielt man durch die individuelle Bedruckung denselben Effekt. Diese stellen zusätzlich eine unverkennbare Dekoration mit Werbeeffekt dar, die in Verkaufsräumen ebenso nützlich sind wie in der Gastronomie, im Einzelhandel oder auf Messen und Ausstellungen.

