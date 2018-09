CD Werbemittel gewinnt in zwei Kategorien der PSI Awards

Bei den diesjährigen Gewinnern der PSI Sustainability Awards sticht das Unternehmen CD Werbemittel hervor. Die Fullservice-Agentur für Werbemittel konnte den ausgerufenen Sonderpreis „Sustainable Distributor of the Year 2018“ gewinnen. Außerdem konnte CD Werbemittel den diesjährigen Wettbewerb in der Kategorie „Environment Initiative“ für sich entscheiden. Das Unternehmen wusste die Jury nicht nur durch sein umweltbewusstes Handeln und Nachhaltigkeit, sondern auch durch soziales Engagement zu überzeugen.

Preise für soziales und umweltbewusstes Engagement

Seit 2015 werden besonders nachhaltig agierende Unternehmen aus der Werbeartikelbranche mit den PSI Sustainability Awards ausgezeichnet. Der Preis wird vom europäischen Werbeartikel-Verband PSI ausgeschrieben. Die PSI Sustainability Awards würdigen neben besonders umweltfreundlichen auch sozial engagierte Unternehmen aus der Werbeartikelbranche. Unternehmen die ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) gerecht werden, zählen somit zu den Preisträgern. Die Gewinner der Preise werden anhand ihrer Umweltzertifizierungen, ihrer nachhaltigen Produkte sowie ihres sozialen Engagements ausgewählt.

Hersteller, Lieferanten, Importeure, Händler und Agenturen sollen durch den Wettbewerb ihre Nachhaltigkeit nachvollziehbar messen und dokumentieren können. Mit den Awards haben sie so außerdem die Möglichkeit, für ihr Engagement belohnt zu werden. Wichtig für die gesamte Branche ist auch die damit verbundene Botschaft, dass Werbeartikel durchaus nachhaltig hergestellt und verbreitet werden können.

Bei CD Werbemittel, das mit verschiedenen Umweltzertifikaten ausgestattet ist, können sämtliche Werbeartikel klimaneutral produziert werden. Als klimaneutrales Unternehmen dokumentiert CD Werbemittel laut der Jury bei den PSI Awards „ein bis in kleinste Details ökologisch verantwortliches Handeln und Beraten“. Die Jury würdigte außerdem „die durchgängige Umsetzung innerhalb der Agentur, die Einbindung der eigenen Lieferketten sowie die aktive Kundenberatung auf CSR-Basis“.

Klimaneutrale Werbemittel ohne Aufschlag

Als Sieger bei den PSI Sustainability Awards gibt CD Werbemittel die Idee der klimaneutralen Produkte nun kostenlos an die Kunden weiter: Damit es noch attraktiver wird, klimaneutral zu produzieren, erhalten Kunden des Unternehmens bei jedem Großauftrag ab 10.000 Euro bis zum 31.12.2018 den Aufpreis für die klimaneutrale Produktion ohne Berechnung – also kostenlos.

