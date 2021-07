Vorgefertigte Holzhäuser – Lösung für vielbeschäftigte Menschen

21. Juli 2021

Viele Personen, die in einer Wohnung leben, träumen davon, ein Holzhaus außerhalb der Stadt zu besitzen, um einen friedlichen Ort zum Entfliehen zu haben. Um sich einen solchen Traum zu erfüllen, müssen Sie entweder ein Grundstück oder eine alte Hütte zum Renovieren haben. Viele Menschen sind gerne sehr in den gesamten Renovierungsprozess eingebunden und führen ihn sogar selbst durch. Selbst zu bauen, kann bis zu zwei Jahre dauern, bis sie es in vollen Zügen genießen können. Das Schöne am Bauen mit eigenen Händen – es schafft noch mehr Gemütlichkeit und Zufriedenheit. Wenn Sie sich dazu entscheiden, sollten Sie zuerst Ihre Zeit, Ihre Finanzen und Ihr Wissen selbst einschätzen. Denn schnell wird klar, dass ein solcher Weg nicht möglich ist, einfach weil Ihr Terminkalender zu voll ist oder Sie nicht genügend Kenntnisse haben, um dies ohne professionelle Hilfe zu tun.

Bei der Betrachtung verschiedener Bauarten eines Blockbohlenhauses ist es möglich, separate Teams für spezialisierte Arbeiten auszuwählen und einzustellen oder einen Bauleiter mit der Organisation und Überwachung aller Bauarbeiten zu beauftragen oder einen Vertrag mit einem Unternehmen abzuschließen, das Blockhäuser “vom Fundament bis zum Bau” „schlüsselfertig” baut. Aber Sie haben eine andere großartige Option – Blockhaus-Kits. Sie eignen sich nicht nur für den Bau einer Sommerhütte, sondern auch für einen dauerhaften Wohnsitz.

Obwohl Blockhütten, die im Werk hergestellt und vor Ort aus einzelnen Elementen zusammengesetzt werden, auf den ersten Blick nur für den Sommer geeignet erscheinen mögen – das stimmt nicht.

In den meisten Fällen werden diese Art von Hauskomponenten und -teilen von Herstellern hergestellt, sodass Sie Ihr eigenes Haus zu den niedrigsten Kosten und im schnellsten Tempo bauen können. Ihre thermischen Eigenschaften sind unglaublich, da viele Herstellungsprozesse automatisiert oder maschinell bearbeitet werden, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Dichtheit zu gewährleisten. Auch die Tatsache, dass die Elemente des Gebäudes in einem geschlossenen Raum – einer Fabrik, also vor Witterungseinflüssen geschützt und der Montagetechnologie entsprechend – hergestellt werden, trägt zu ihrer Effizienz und Langlebigkeit bei.

Einige Unternehmen bieten Anpassungen für ihre vorgefertigten Holzhaus-Kits an. Wir stellen Ihnen Maestro Holzbau vor – Blockhaushersteller, die fest davon überzeugt sind, dass Holz, die ultimative Wahl im Hausbau ist. Sie bieten weitgehend anpassbare Produktoptionen und ermutigen Kunden, sich ein Traumhaus zu schaffen, das sie lieben. Ihre riesige Auswahl an Blockhäusern, kann von A bis Z angepasst und geändert werden. Alle Türen und Fenster werden von Maestro Holzbau im eigenen Werk hergestellt und sind im Blockhauspreis inbegriffen. Die Produkte von Maestro Holzbau sind für ihre Qualität bekannt, da die besten verfügbaren Rohstoffe verwendet werden: langlebiges Holz aus Schweden, Finnland und Sibirien. Alle Hölzer stammen nur von zuverlässigen und zertifizierten Lieferanten.

Schnell und günstig bauen

Bauen für einige Jahre ist ein ermüdender Prozess. Daher ist die Vorstellung, in wenigen Tagen ein Holzhaus zu bauen sehr verlockend. Und wir können uns die Überraschung eines Nachbarn vorstellen, wenn er sieht, wie Ihr Holzhaus so schnell nach oben gewachsen ist. Bei Maestro Holzbau sind Architekten, Designer und ausgewiesene Verkaufsberater unter einem Dach. Sie treten also mit der Idee ein und gehen in weniger als 8 Wochen mit vollendetem Ergebnis durch dieselbe Tür. Nach der Lieferung auf Ihr Land dauert der Bau des Blockhauses maximal zwei Tage. Dann können Sie damit beginnen, das Innere Ihres Traumblockhauses zu dekorieren!

Eine weitere gute Nachricht ist, dass Sie aus vielen vorgefertigten Blockhäusern wählen können, die von winzigen 5 m² bis 145 m² reichen. Wie oben erwähnt, können alle von Maestro Holzbau angebotenen Modelle an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ob Fensterpositionierung, Terrassengröße oder Raumneuplanung – Inhouse-Architekten sind bereit, Ihre Träume zu verwirklichen und ein Blockhaus zu entwerfen, in das Sie immer wieder zurückkehren möchten.

