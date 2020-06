Video: The culture code – Starke Unternehmerinnen

30. Juni 2020

Die Zukunft der Firmen liegt in der Hand von Menschen aus allen Generationen, mit unterschiedlichsten Prägungen / Bedürfnissen und immer mehr in der Verantwortung von Frauen. Was bedeutet das für die Führung und die Zusammenarbeit in der Zukunft? Wie können wir diese Vielfalt gezielt nutzen, um mehr Leistung und Zufriedenheit auf allen Seiten zu gewinnen? Das folgende Webinar mit Alexander Wisnewski, der Unternehmerinnencoach, gibt Ihnen Antworten darauf: Denn eines ist klar: Die Zukunft ist eine Challenge!

