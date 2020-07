Video: Tagesseminare Führungskräftetraining – warum Sie das Geld sparen sollten

14. Juli 2020

Hand auf’s Herz: Welche Inhalte aus Ihren letzten Training haben Sie tatsächlich und nachhaltig umgesetzt? Was, so wenig? War Ihr Schreibtisch nach dem Training einfach zu voll mit anderen wichtigen Dingen? Ist Ihnen auch der Alltag wieder auf die Füße gefallen, als Sie mal so richtig ins Umsetzen kommen wollten? War das wieder einmal so viel Inhalt, dass Sie gar nicht wissen, wo Sie mit der Umsetzung anfangen sollen?

Der folgende #afterLunchTreff des BVMW mit Rainer Winter von der Leaders Academy München by GEDANKENtanken gibt Ihnen eine Idee, wie Sie sich und Ihre Führungskräfte nachhaltig weiterentwickeln, wie Sie als Führungsteam zusammenwachsen und gemeinsam an der Umsetzung neuer Ideen und Impulse arbeiten können. Wie Sie Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, Ihre Führungskultur und damit auch Ihre Unternehmenskultur positiv verändern und trotzdem Zeit für die wesentlichen Aufgaben als Führungskraft behalten (oder schaffen). Lassen Sie sich inspirieren von einer neuen Art des Trainings – persönlich, nachhaltig und umsetzbar:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)