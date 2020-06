Video: Mit strategischem Online Marketing mehr Kunden und Mitarbeiter gewinnen

8. Juni 2020

Viele Unternehmen erfahren derzeit heftigen Gegenwind. Manche aber schaffen es, gerade richtig abzuheben. Was macht manche Unternehmen so erfolgreich? Wie ist es möglich, mit Online Marketing einen permanenten Strom an Neukunden oder Mitarbeiter zu erschaffen? Noch nie hat es sich mehr gelohnt, digitale Reichweite aufzubauen. Jeder ist jederzeit online und sucht nach Produkten und Dienstleistungen. Egal in welcher Branche! Was aber den meisten Unternehmen fehlt, ist eine Strategie, an die man sich halten kann. Es gibt keinen Leitfaden und kein Ziel, wonach man sich ausrichtet. Der BVMW Afterlunchtreff mit Martin Wandrei von Hexagon Marketing, beschäftigt sich hierzu mit der richtigen Strategie.

Das Video dazu finden Sie hier:

