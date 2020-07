Video: Hybride Events und VA-Konzepte

4. Juli 2020

Klassische Videokonferenzen kennt spätestens seit der Corona-Krise jeder. Diese werden allerdings häufig als anstrengend empfunden, und die Versuchung, nebenbei andere Sachen (E-Mails lesen, Nachrichten schreiben, Surfen, etc…) zu erledigen, ist häufig recht groß. Doch es gibt inzwischen viele Unternehmer, die dem mit neuen Ideen entgegen wirken wollen. Im #afterLunchTreff des BVMW erklärt Moritz Möller, Geschäftsführer MM-Veranstaltungs-GmbH, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, was Hybride Events sind und was VA-Konzepte an Vorteilen bietet:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)