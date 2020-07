Video: Effizient kommunizieren und erfolgreich präsentieren

14. Juli 2020

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wieviel Zeit und Kosten schlechte Kommunikation verursacht? Unklarheiten führen zu fehlerhaftem und ineffizientem Arbeiten. Schlechte Stimmung sorgt für Frustration bei Mitarbeitern – mit Fehlzeiten und hoher Fluktuation als Folge. Uninspirierte Präsentationen verhindern Begeisterung beim Kunden für Ihr Produkt oder ihre Dienstleistung. Und das, obwohl Sie in bester Absicht handeln und hoch motiviert sind.

Was läuft hier schief? Schuld daran sind viele, häufig unbewusste Faktoren und Mechanismen: Ihre Persönlichkeit bleibt verborgen. Stimme, Körpersprache, und Rhetorik verstärken diese Unklarheit, anstatt das Charisma zum Leuchten zu bringen. Julia Schneider, Coach für Stimme, Sprache und Rhetorik, zeigt Ihnen in folgendem BVMW #afterLunchTreff, wie Sie Ihren persönlichen Klartext-Code knacken und so Menschen für sich gewinnen und motivieren. Denn nur, wenn Sie souverän auftreten, authentisch sprechen und effektiv kommunizieren, erreichen Sie Ihr Ziel. Dann kommen Ihre Argumente an und Sie überzeugen voll und ganz – einfach mühelos. Ein Gütesiegel ersten Grades für zeitgemäßes und erfolgreiches Leadership!

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)