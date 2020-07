Video: Brain it easy – Ihr Erfolg beginnt im Kopf!

20. Juli 2020

Haben Sie Lust, an einer positiven Haltung zu arbeiten? Gehen Sie schon heute mit Holger Abeln und Norbert Basiaga von der Regensburger Business Institut GmbH im #afterlunchtreff des BVMW auf eine kleine Reise, die Ihnen in 6 Schritten zu mehr Erfolg verhelfen wird.

Neues erlernen – warum es Spaß macht und unheimlich hilft.

Motivation steuern– finden Sie Ihren inneren Schweinehund wieder und lernen, wie Sie ihm zukünftig begegnen sollten.

Positive Sprache – beobachten Sie, wie Sie mit einfachen Änderungen wahre Wunder bewirken können.

Wahrnehmung – ist Ihr Glas wirklich halbvoll oder halbleer? – Wie Sie Ihre Wirkung auf andere beeinflussen können.

Zeitmanagement – gestalten Sie Ihren Tagesablauf zukünftig effizienter und entwickeln Sie so die notwendige Zeit für die bevorstehenden Änderungen Ihrer Haltung.

Und in Schritt 6 geht es um Ziele und wie wir Erfolge sichtbar machen. Denn „nothing is more sexy than success“:

