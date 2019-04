Strategen als Architekten der Zukunft

Planung lohnt sich – gerade in Zeiten, in denen vieles unvorhersehbar scheint. Und so sind gute Strategen heute sehr gefragt. Denn sie registrieren schneller und schärfer, wie sich die Zukunft entfaltet und können damit Handlungsorientierung für ihr Unternehmen geben. Mit „Die neuen Strategen“ aus dem Schäffer-Poeschel Verlag legt Günter Müller-Stewens ein Buch vor, das Führungskräfte in der strategischen Führungsverantwortung stärkt und ihnen hilft, die eigene Rolle zu reflektieren.

Oft genug sieht Strategiearbeit heute noch immer so aus: In geheimen, elitären Treffen im 5-Sterne Hotel wird einmal jährlich die Marschroute festgelegt. Angesichts des allgegenwärtigen Umbruchs ist das der völlig falsche Weg, weiß Günter Müller-Stewens, emeritierter Prof. der Universität St. Gallen mit dem Forschungsschwerpunkt „Strategisches Management“. Strategiearbeit muss fortlaufend betrieben werden – und das von Führungskräften auf jeder Ebene des Unternehmens. „Die neuen Strategen“ konzentriert sich daher weniger auf die Vermittlung der Methoden eines strategischen Managements. Vielmehr geht es um das „Handwerk“, also darum „wie“ professionelle Strategen arbeiten. Das Buch beantwortet praktische Fragen wie: Was tun Strategen genau? Wie arbeiten und organisieren sie sich? Welche Kompetenzen benötigen sie für ihre Rolle als „Strategic Leader“? Welche Methoden und Techniken wenden Sie an? Dabei bietet der Autor Denkanstöße für professionelle Strategen ebenso wie für Nicht-Spezialisten.

Alle, die sich tiefer gehend mit Methoden und Theorien des Strategischen Managements auseinandersetzten möchten, können auf das Lehrbuch „Strategisches Management“ von Günter Müller-Stewens aus dem Schäffer-Poeschel-Verlag zurückgreifen.

