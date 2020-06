Silver Gamer – Zocken im Alter

3. Juni 2020

Spielbanken sind vom Aussterben bedroht. Die Spielerträge sind in den letzten Jahren dramatisch gesunken und es mussten in den vergangenen Jahren reihenweise Spielhallen und Casinos in vielen Städten Deutschlands schließen. Denn vielen Casinos fehlen die Stammgäste, die das Spiel der seltenen, aber finanzstarken Gäste ausgleichen. Dennoch ist in den letzten Jahren das Glücksspiel bei den Senioren immer beliebter geworden. Auch im Bereich der digitalen Spiele nimmt das Interesse bei Älteren immer mehr zu. Ein wichtiger Grund für den Boom der sogenannten „Silver Gamer“ (Gamer im Alter von über 50 Jahren) ist der Erfolg von Smartphones und Tablets. Doch nicht alle spielen nur aus Spaß. Auch für die Gesundheit ist das wachsende Interesse gut. Von Jung bis Alt – inzwischen knobelt sich jede Generation gerne durch virtuelle Welten. Entgegen der landläufigen Meinung stellen aber nicht die Kinder und Jugendlichen die größte Gruppe an Spielern in Deutschland. Mit einem Anteil von 25 Prozent sind stattdessen die „Silver Gamer“ die größte Nutzergruppe von digitalen Spielen.

Spielautomaten und Online Slots

Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Deutschland sind die Senioren in den Casinos gern gesehen. Die ältere Generation bringt meist viel freie Zeit mit, gilt allgemein als sehr zahlungskräftig und steuert heute mit den Automaten mehr als die Hälfte der Umsätze bei. Wer früher mit 1000 Mark vorne lag, der spielte weiter, wollte noch mehr und ist dann vielleicht noch mit einem Minus nach Hause gegangen. Heute nimmt man lieber 500 Euro mit und hört auf. Auf das veränderte Spielverhalten wurde reagiert und mehr Freispiele und Features, also Gründe für kleine Glücksmomente, in die Spielabläufe integriert.

Ein Spielautomat, auch bekannt als Slot, ist ein Casinospiel, bei dem eine Person um Geld spielen kann. So ziemlich jeder weiß, wie man an Spielautomaten spielt: den Hebel ziehen, die Taste drücken oder im Internet die Walzen drehen. Das Ziel ist immer das gleiche: der große Gewinn. Wie also spielt man an Spielautomaten, um zu gewinnen und wie funktionieren Spielautomaten online? Online-Spielautomaten machen inzwischen den größten Anteil des Umsatzes an Online-Glücksspielen aus und gehören zu den wichtigsten Angeboten jedes Online-Casinos.

Innovationen beleben den Spielspaß

Die Technologie entwickelt sich rasant. Auch die Glücksspielbranche profitiert von dieser Entwicklung. Diese Spiele sind beliebt, weil sie keine komplizierten Spielregeln haben und sich im Glücksfall mit ein paar Münzen der Jackpot knacken lässt. Online Casinos sind allerdings auch auf spontane Richtungswechsel und Anpassung angewiesen. Die Möglichkeit exklusiv online zocken zu können ist revolutionär. Natürlich stehen eher die vielfachen Möglichkeiten im Fokus als die ausgereifte Technologie. Spieler können vom PC oder dem Handy aus jederzeit zugreifen. Sie müssen dafür keinen realen Ort mehr besuchen.

Vorteile von Online Spielautomaten

Natürlich gibt es kein gültiges Geheimrezept, dass man anwenden kann, um jeglichen Spielautomaten zu knacken. Doch es gibt ein paar Tricks, die man beachten sollte, um am Spielautomaten zu gewinnen. Um dem Glück an den Spielautomaten ein wenig auf die Sprünge zu helfen, sollten man sich im Vorfeld folgende Punkte genauer anschauen:

Online Spielautomaten sind kurzweilig, unterhaltsam und versprechen hohe Gewinne.

Einige Online Slots haben einen sehr hohen Hausvorteil, daher sollte man wissen, wo man am besten spielt.

Online Slots sind dann vor allem besonders reizvoll, wenn sie an einen progressiven Jackpot gekoppelt sind. Dieser kann in unglaubliche Höhen schießen, ist aber extrem schwer zu knacken.

Die Glücksspielbranche ist wohl einer der interessantesten Branchen aktuell und einer der Unvorhersehbarsten. Man braucht keine besonderen Kenntnisse, um Spielautomaten im Online Casino zu spielen und zu genießen. Aber man kann ein besonderes Augenmerk für Casino-Automaten entwickeln. Je einfacher das Spiel ist, desto besser ist die Auszahlung. Das liegt daran, dass der Spaßfaktor bei den schön geschmückten und gut designten Spielen natürlich viel höher ist und mehr Leute anzieht. Das große Online Spielangebot lässt für Casino-Fans keine Wünsche offen.

