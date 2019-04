Ratgeber für das Berufsleben: Aus dem Leben eines Jobs:

Im Verlag tredition erschien kürzlich das von Ralph Kaste als Sachbuch und Ratgeber konzipierte Buch „Aus dem Leben eines Jobs – Von der Stellenanzeige bis zur Kündigung“.

Darin werden in allgemeinverständlicher Form die häufigsten Probleme des Arbeitslebens behandelt. Zum Verständnis bedarf es keiner juristischen Kenntnisse. Die Darstellung bietet praxiserprobte Lösungen, die neben Arbeitgebern und Beschäftigten auch Schülern und Auszubildenden den Blick auf wesentliche Zusammenhänge erleichtern. Die Bezüge zu aktuellen Ereignissen verleiten unmittelbar zum anschaulichen Nachdenken. Ein Buch für jeden, zum Lernen und zum Nachschlagen.

Das Buch bietet jedem Interessierten das passende Rüstzeug für einen konfliktarmen Umgang am Arbeitsplatz. Die Darstellung folgt in 10 Kapiteln, von der Stellenanzeige bis zur Kündigung, dem typischen Arbeitsalltag mit all seinen kleinen und großen Widrigkeiten.

Die Probleme und Fallstricke, die sich dabei für beide Parteien immer wieder auftun, sind so beschrieben, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ihr Handeln danach ausrichten können. Der Blickwinkel ist immer objektiv und folgt neuesten gesetzlichen Regelungen ebenso wie der aktuellen Rechtsprechung.

Um die Verständlichkeit für eine jeweilige Problematik zu erhöhen, sind die Darstellungen immer auf das Wesentlichste fokussiert und bieten neben praktikablen Lösungen vor allem auch die eigentliche Schulung des Blicks für Problemlagen.

In relativ kurzen Abhandlungen wird niemand überfordert. Dafür bietet sich aber ein Nachschlagewerk, was natürlich auch im Alltag Ihrer Mitgliedsunternehmen schnell und umfassend Antworten auf drängende Fragen der Mitarbeiterführung bereithält.

