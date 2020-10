POS Kassensystem ist der Registrierkasse ihr Tod 

27. Oktober 2020

Top 10 Gründe, warum POS-Systeme besser sind als herkömmliche Registrierkassen

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Software sind, die Sie bei der Verwaltung Ihres Unternehmens unterstützt, dann ist eine POS-Software (Point of Sale) die beste. Anders als bei der manuellen Methode bietet diese Software die Effizienz, die für die Führung eines Geschäfts erforderlich ist. Das Beste daran ist, dass sie mit verschiedenen Funktionen ausgestattet ist, die für verschiedene Arten von Geschäften geeignet sind. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens mehrere Aufgaben auszuführen. Sie ist auch mit verschiedenen Geräten wie Tablets, Smartphones, Desktops, Laptops und anderen Geräten kompatibel. Unabhängig davon, ob Sie ein bestehendes Unternehmen haben oder dabei sind, ein neues Unternehmen zu gründen, benötigen Sie diese Software.

Top 10 Vorteile und Nutzen eines POS-Systems

Es gibt viele Vorteile und Nutzen für Ihr Unternehmen am Point of Sale, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Registrierkassen.

Mit einem POS-System werden Sie in jedem Bereich Ihres Unternehmens Vorteile sehen, nicht nur an der Kasse. Es ist an der Zeit, diese klobige Registrierkasse beiseite zu schieben und sich für diese 10 POS-Vorteile zu entscheiden, auf die Sie sich für das Wachstum Ihres Unternehmens verlassen können.

1. Gesteigerte Effizienz

Wenn Ihre KassiererInnen über die richtigen Instrumente zur Unterstützung ihrer Arbeit verfügen, wird Ihr Betrieb effizienter arbeiten.

Sie können von einem Zimmermann nicht erwarten, dass er ein Haus ohne Hammer und Nägel baut, oder? Erwarten Sie also nicht, dass Ihre Mitarbeiter die Kassenzeiten verkürzen, wenn Sie ihnen nicht die richtigen Werkzeuge für die Arbeit geben – einen Strichcode-Scanner und ein POS-System.

2. Benutzerfreundlichkeit

In dem Maße, wie die Tage der analogen Technologie immer weiter hinter uns zurückfallen, werden auch die Registrierkassen immer weniger genutzt. Heute ist alles digital, und alles hat einen Touchscreen. Mit einer intuitiven Schnittstelle ist POS-Software für die Mitarbeiter einfach zu erlernen, was zu einer Verkürzung der Schulungszeit führt und ihnen hilft, insgesamt produktiver zu sein.

3. Erweiterte Zahlungsfähigkeiten

Zu den Vorteilen am Point of Sale gehört auch die Fähigkeit, verschiedene Zahlungsarten wie EC-Karten, kontaktlose Zahlungen (NFC) und Zahlungen mit mobilen E-Geldbörsen wie Apple Pay, Android Pay und Samsung Pay problemlos zu akzeptieren. Indem Sie Ihren Kunden die Nutzung verschiedener Zahlungsarten ermöglichen, können Sie sowohl den Umsatz als auch die Kundenzufriedenheit steigern.

4. Größere Genauigkeit

Ein Point-of-Sale-System mit einer einfach zu bedienenden Touchscreen-Oberfläche gibt Ihren Verkäufern und Kassierern alle Informationen an die Hand, die sie benötigen. Die manuelle Eingabe von Artikeln und Preisen wie bei einer Kasse entfällt. Die Technologie am Verkaufspunkt verbessert die Genauigkeit im gesamten Betrieb mit Echtzeitdaten. Das Hochladen oder Eingeben von Daten in Back-Office-Systeme wird überflüssig – das Risiko menschlicher Fehler wird minimiert.

5. Bestandsführung

Im Gegensatz zu einer Registrierkasse umfasst die Technologie am Verkaufspunkt fortschrittliche Bestandsverwaltungsfunktionen. Von der Verfolgung der Menge eines Produkts bis hin zur Einrichtung von Nachbestellauslösern und einer Einzelhandelsmatrix mit POS-Software sparen Sie jede Woche Stunden an Bestandsmanagement. Und das Beste daran ist, dass Ihr POS-System Ihnen auch Bestandsdaten in Echtzeit liefert – etwas, das selbst die besten Kassen nicht leisten können.

6. Mitarbeiter-Management

Ihre Point-of-Sale-Software minimiert die Zeit, die Sie für Zeitpläne und deren Durchsetzung aufwenden müssen. Moderne POS-Systeme verfügen über Stechuhrenfunktionalität, so dass Ihre Mitarbeiter an einem POS-Terminal ein- und ausstempeln können. Die Vorteile am Point of Sale ermöglichen Ihnen Zugangskontrollmaßnahmen, mit denen Sie sicherstellen können, dass die Identität der Mitarbeiter bei Stechvorgängen und beim Zugriff auf Ihr System überprüft wird – insbesondere bei Funktionen wie Stornierungen und Retouren, um den Schwund durch Mitarbeiterdiebstahl zu minimieren.

7. Berichterstattung

Point-of-Sale-Systeme verfügen über Berichtsfunktionen, mit denen Sie Umsätze, Gewinne und Ausgaben wie die Herstellungskosten der verkauften Waren genau im Auge behalten können. POS-Berichte stellen Ihnen Daten in Echtzeit zur Verfügung, die mit leicht lesbaren Informationen formatiert sind. Mit Cloud-POS-Berichten können Sie auf Berichte zugreifen, selbst wenn Sie zu Hause oder auf Reisen sind. Ganz gleich, wo Sie sich befinden, Sie verfügen immer über die Informationen, die Sie benötigen, um datengesteuerte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

8. Vereinfachte Buchhaltung

Ein Point-of-Sale-System trägt zur Rationalisierung des Buchhaltungsprozesses bei. Altmodische Registrierkassen zwingen Buchhalter, Hunderte von Belegen zu sortieren, moderne POS-Systeme können jedoch Berichte ausdrucken und in vielen Fällen Daten direkt mit der Buchhaltungssoftware importieren.

9. Detaillierte Quittungen

POS-Systeme liefern Ihren Kunden detaillierte Quittungen und nicht nur einen Zettel mit dem Datum und dem Betrag des Verkaufs. POS-Systeme verwenden Bestandsdaten, um viel mehr Informationen zu liefern, einschließlich Artikelbeschreibung, Preis und Einsparungen durch einen Verkauf oder Coupon. Bei einigen Systemen haben Sie auch die Möglichkeit, einen bestimmten Teil des Belegs wie die Fußzeile anzupassen. Auf diese Weise können Sie Coupons direkt auf den Beleg drucken, Informationen über Ihr Treueprämienprogramm bereitstellen, Ihre Rückgaberichtlinien angeben oder für Ihre sozialen Medienkanäle werben – oder für jede andere benutzerdefinierte Nachricht.

10. Schnellerer Service

Wenn die Schlangen an den Kassen zu lang sind, werden die Kunden frustriert und legen die Artikel, die sie kaufen wollten, zurück und gehen hinaus. Eine POS-Lösung bietet einen schnelleren Kassiervorgang als Registrierkassen, insbesondere dann, wenn sie die Produkte mit einem Barcode-Scanner einlesen. Die POS-Technologie ermöglicht es Ihnen, das Kassenerlebnis optimal zu nutzen, um Kunden zu binden und sicherzustellen, dass sie einen guten Eindruck von Ihrer Marke hinterlassen.

Fazit

Ohne Zweifel kann ein POS-System die Leistung Ihres Unternehmens steigern. Wie wir gesehen haben, verfügen diese Systeme über verschiedene Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Aktivitäten durchzuführen. Es gibt jedoch sehr viele POS-Systeme auf dem Markt, was bedeutet, dass Sie beim Kauf vorsichtig sein müssen.

Sie sollten sich der Funktionen bewusst sein, die Sie für eine erfolgreiche Verwaltung Ihres Unternehmens benötigen. Wenn Sie noch kein POS-System für Ihr Unternehmen gekauft haben, fehlt Ihnen in der Tat eine Menge. Suchen Sie noch heute danach, um die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu steigern.