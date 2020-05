Mittelstandinbayern mit neuer Video-Kategorie

26. Mai 2020

Ihr Online-Magazin zu Wirtschafts- und Unternehmerthemen in Bayern verfügt ab sofort über eine neue Kategorie „Videos“. Dort finden Sie Videoinhalte und Zoom-Webinare zu aktuellen Themen. In etwa 30- bis 60-minütigen moderierten Gesprächen stellen sich Experten vor und geben umfassende Einblicke in aktuelle Herausforderungen, Unterstützung und Tipps in kompakter Form.

Im Zuge der Corona-Pandemie und den Wegfall von Veranstaltungen hält der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Bayern laufend Webinare ab, jeweils zu aktuellen Themen und mit ausgewählten Experten. Als sogenannte #afterLunchTreffs finden diese Webinare täglich von Montag bis Freitag um 13:00 Uhr statt. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltungsreihe vom BVMW-Projektteam mit Yannick Daronnat (Rosenheim), Con Kristan (Regensburg) und Susanna Bertschi (München). Durch überregionale Zusammenarbeit kommen die Beiträge der Reihe aus vielen Regionen Bayerns.

Webinare mit Virologin Prof. Protzer und Bundestagsabgeordneten

Zu den bereits online zugänglichen Webinaren zählt auch ein Gespräch mit der Münchner Virologin Prof. Dr. Protzer von der TU München, die Auskünfte und Informationen zur Corona-Lage teilt und einen Ausblick auf das weitere Geschehen gibt.

Zudem finden Sie in unserer neuen Kategorie ein Video zu einem Online-Gespräch des BVMW mit den Bundestagsabgeordneten Nicole Bauer (FDP) und Dr. Andreas Lenz (CSU). In diesem einstündigen Beitrag geht es um den Mittelstand in Bayern und die aktuelle Lage aus politischer Sicht sowie um die weiteren Folgen und Aussichten für Unternehmen.

Tipps, um durch die Krise zu kommen

Außerdem finden Sie dort auch mehrere Webinare mit Tipps und Ratschlägen, wie man in Krisenzeiten Konflikte optimal lösen kann oder mental gestärkt aus der Krise kommt. Die Coaches Tanja Knob und Simone Brückner geben dort wertvolle Informationen für den persönlichen Umgang mit der Krise.

Die Liste der aufgezeichneten Videos und Webinare wird von uns laufend erweitert. Die Live-Teilnahme an den #afterLunchTreffs ist natürlich ebenfalls möglich: Unter https://www.bvmw.de/rosenheim/veranstaltungen/ können Sie sich für die Zoom-Meeting anmelden.

