MediaList Podcast “Shape of Tomorrow” zu Home Office im Mittelstand

17. Februar 2021

In der 39. Ausgabe des Podcast “Shape of Tomorrow” von MediaList war Achim von Michel zu Gast bei Moderator und Herausgeber Alexander Pinker. New Working, Home Office und die Zukunft des Büros waren Themen, die aktuell angesprochen und aus Sicht des Mittelstands kritisch beleuchtet wurden. Der Podcast ist auf Spotify verfügbar oder kann auf der MediaList Homepage gestartet werden.

ZUM PODCAST bei MediaList

ZUM PODCAST auf Spotify