Gesundheit und Zufriedenheit im Job: Die neue Norm im Arbeitsschutz-Management

Der Schutz, die Förderung und die Unterstützung der eigenen Mitarbeiter sollten für alle Unternehmen ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Doch der rasante Wandel in der heutigen Arbeitswelt lässt die erforderlichen Maßnahmen oft in den Hintergrund treten. Die neuen DIN ISO 45001 bietet Firmen einen Leitfaden für ein umfassendes Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Alles Wissenswerte rund um die Arbeitsschutz-Norm bietet die Haufe-Neuerscheinung „Praxishandbuch DIN ISO 45001“.

Die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter ist für Unternehmen eine der tragenden Säulen des Erfolgs. Arbeitsunfähigkeit und Unfälle sind nicht nur tragisch für die Betroffenen, sondern bringen Firmen im Ernstfall auch in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Die Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sollten daher immer auf dem neuesten Stand sein. Die DIN ISO 45001, die am 12. März 2018 veröffentlicht wurde und die die bestehende Norm OHSAS 18001:2007 abgelöst hat, soll sicherstellen, dass trotz des schnellen Wandels in der heutigen Arbeitswelt notwendige Veränderungen und Anpassungen zum Schutz der Gesundheit zügig umgesetzt werden. Die Norm integriert dabei die Themen des klassischen Arbeitsschutzes, des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der betrieblichen Sozialberatung. Gesundheits- und Arbeitsschutzmodelle wie dieses sind zwar hierzulande nicht gesetzlich vorgeschrieben. Unternehmen, die sich nach der Norm zertifiziert haben, befinden sich aber zum einen rechtlich auf der sicheren Seite – und werden zum anderen weniger häufig kontrolliert. Neben der Vermeidung von Verletzungen und Erkrankungen verfolgt die Norm aber auch noch ein weiteres Ziel: Durch die Verbesserung des Arbeitsumfelds und mehr Unterstützung der Mitarbeiter auch durch Beratungen und Prävention soll dafür gesorgt werden, dass die Mitarbeiter nicht nur unversehrt, sondern auch zufrieden und damit engagierter ihrer Arbeit nachgehen.

Die Neuerscheinung „Praxishandbuch DIN ISO 45001“ von Christian Weigl begleitet Unternehmen dabei, Schritt für Schritt ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit entlang der Norm aufzubauen. Der Hauptteil des Originaltextes der Norm ist im Buch enthalten – so sind Unternehmen bei der Planung und Implementierung auf der sicheren Seite. Neben der Entstehung und Entwicklung der Norm beschreibt der Autor zudem, welche Anwendungsbereiche es gibt, bietet Unterstützung bei der Planung, Unterstützung und Verbesserung und liefert Auditfragen zu den jeweiligen Kapiteln. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis helfen bei der Umsetzung. Als Arbeitshilfen online sind zudem Normblätter, Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen zum Download erhältlich.

