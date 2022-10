Bedruckte Tassen sind mehr als nur ein Werbegeschenk

Es gibt viele verschiedene Anlässe, zu denen man Tassen bedrucken kann. Viele Unternehmen nutzen die Gelegenheit zu Firmenfeiern, Jubiläen, Messen und Veranstaltungen, um ihren Mitarbeitern, Kunden und den Geschäftspartnern damit Danke zu sagen. Kaffeebecher sind als Werbegeschenk sehr beliebt. Zudem verstaubt dieser sicher nicht im Schrank, sondern findet Verwendung. Wer nicht aus daraus trinkt, pflanzt vielleicht eine hübsche Zimmerpflanze darin. Sie können sie jedoch nicht nur für Firmenevents bedrucken lassen. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum es sich für Sie lohnen könnte, diese Möglichkeit zu nutzen.

Ein beliebtes Werbegeschenk

Oft lassen Firmen Produkte bedrucken, um Sie als Werbegeschenk an Ihre Mitarbeiter, Kunden und langjährige Geschäftsfreunde zu verschenken. Bedruckte Becher eignen sich ideal als Werbefläche. Schließlich wird der Kunde diesen regelmäßig in Händen halten, wenn er einen Kaffee oder Tee daraus trinkt. Meistens ist man bei einem guten Kaffee in Gesellschaft, sodass auch andere Personen auf Ihr Unternehmen aufmerksam werden. Sie können das Produkt nicht nur mit Ihrem Firmenlogo bedrucken lassen, sondern auch mit einem Slogan. Wenn Sie Ihre Werbeartikel auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen verteilen, verbreitet sich Ihre Werbebotschaft wie ein Lauffeuer. Vielleicht möchten Sie aber auch nur Ihre Mitarbeiter damit überraschen. Kleine Unternehmen können natürlich auch nur eine kleine Auflage bestellen. Die fertiggestellten Produkte werden für gewöhnlich innerhalb weniger Werktage geliefert.

Verschiedene Materialien und unterschiedliche Varianten

Es können heutzutage nicht nur Artikel aus Porzellan bedruckt werden, sondern auch aus weiteren Materialien wie Emaille, Kunststoff, Glas oder Edelstahl. Darüber hinaus stehen bei Unternehmen, die Tassen bedrucken, meistens verschiedene Varianten zur Auswahl wie beispielsweise Produkte mit Unterteller, für Espresso, Capuccino oder sogar Becher für Senseo Kaffeemaschinen. Überdies können Sie die Grundfarbe des Modells frei wählen. So kann sich jeder sein persönliches Design zusammenstellen und ein individualisiertes Werbegeschenk oder Geschenk für andere Anlässe erstellen.

Ein Geschenk für viele Anlässe

Viele Unternehmen setzen auf bedruckte Becher als Werbegeschenk. Allerdings gibt es auch weitere Anlässe, die dazu geeignet sind, um verschiedene Artikel bedrucken zu lassen und sie als Geschenk zu verteilen. So können bedruckte Produkte beispielsweise auch ein tolles Geschenk für Kindergeburtstage und Hochzeiten sein. So wird sich jeder an den schönsten Tag seines Lebens erinnern. Immer mehr Privatpersonen bestellen gemeinsam für spezielle Anlässe kleinere Auflagen bedruckter Becher, um sich oder anderen eine Freude zu machen. Beliebt sind sie zum Beispiel auch in Freundeskreisen. In diesem Fall kann man sie einfach mit einem Spruch, dem Foto der Freunde oder Ähnlichem bedrucken lassen.

Bedruckte Tassen ziehen die Blicke auf sich

Dies ist ein Grund, weshalb Tassen als Werbefläche bzw. Werbegeschenk oder als Erinnerung an besondere Anlässe so beliebt sind. In jedem Haushalt und in jedem Büro sind sie zu finden. So bringen Sie Ihre Werbebotschaft oder Ihr Statement mühelos unter die Leute. Zudem profitieren nicht nur Sie als Unternehmen davon, sondern auch der Kunde selbst, der sich über eine kleine Aufmerksamkeit freut. Gleichzeitig haben Sie die Chance, Neukunden auf sich aufmerksam zu machen. Bestandskunden können Sie durch solche kleinen Aufmerksamkeiten an sich binden.

Immer mehr Cafés und Restaurants gehen dazu über, Ihre eigenen Behälter als Merchandise Artikel zu verkaufen, ebenso wie zahlreiche Influencer. Darüber hinaus können Sie Becher bedrucken lassen und sie für Ihr nächstes Gewinnspiel als Gewinn herausgeben.

Vorteile der Online-Bestellung

Wenn Sie Ihre Tassen online bedrucken lassen und bestellen, genießen Sie verschiedene Vorteile. Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens. So werden Ihre gewünschten Modelle genau nach Ihren Vorstellungen gestaltet und bedruckt. Falls Sie noch keine Vorstellung davon haben, wie Ihre gewünschte Variante aussehen könnte, können Sie sie zunächst in der digitalen Druckvorschau ansehen. Bevor Ihr Wunschprodukt bearbeitet wird, können Sie ein kostenloses Musterexemplar ohne Bedruckung bestellen. Die fertig bedruckten Modelle sind sogar spülmaschinenfest und halten mindestens 300 Spülmaschinengänge durch, ohne dass der Druck darunter leidet. Bei manchen Onlinehändlern gibt es sogar Produkte für Linkshänder.