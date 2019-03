Arbeiten in Bayern: Gute Berufschancen für Jobsuchende

Stellenangebote in München

Bewerber, die nach Jobs in München Ausschau halten, sind in der bayerischen Metropole an der richtigen Adresse. Die Ausgangssituation für Unternehmensgründungen ist laut einer OECD-Studie so gut wie in kaum einer anderen Stadt. Ein weiterer Vorteil ist der vergleichsweise hohe Einkommensdurchschnitt, verbunden mit einem attraktiven Wohn- und Lebensumfeld.

München zählt zu den Weltstädten und ist Zentrum für Wissenschaften, Kultur und Politik. Die Metropole mitten in Bayern ist eine der am schnellsten wachsenden und fortschrittlichsten Städte Europas. Zahlreiche internationale Konzerne haben hier ihren Sitz. Die Unternehmenslandschaft aus dem Klein- und Mittelstand ist breit gestreut. Entsprechend stark und wachstumsfreudig zeigt sich die Wirtschaft im Münchener Ballungsraum, der sich bis in die Region rund um Starnberg zieht. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle der Stadt, denn neben vielen Baudenkmälern, Museen, Theatern und internationaler Sportveranstaltungen, werden hier auch regelmäßig Messen, Kongresse und das Oktoberfest veranstaltet.

Stellenangebote in München in einer breit aufgestellten Unternehmenslandschaft

Genauso vielseitig ist die Unternehmenslandschaft im Einzelhandel, denn vom kleinen inhabergeführten Ladengeschäft bis zum internationalen Unternehmen sind unterschiedliche Marktteilnehmer vertreten. München ist ein guter Standort für Geschäfte aus der Mode- und Schmuckbranche. Unbesetzte Stellenangebote in München finden Berufseinsteiger und Jobsuchende in den Bereichen Fahrzeug-, Maschinen- und Elektrobau sowie in der IT- und Softwareindustrie. Wer sich für Medien, Film und Rundfunk interessiert und in diesem Bereich Berufserfahrung mitbringt, sollte die Stellenangebote in München studieren. 250 Verlage, verschiedene Fernseh- und Rundfunkanstalten sowie international bedeutende Filmgesellschaften haben rund um die Metropole ihren Unternehmenssitz. Die bayerische Landeshauptstadt ist ein Standort für nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Versicherung und Logistik. Eine lange Tradition verzeichnen Unternehmen aus der Automobil- und Pharmabranche.

Eine international aufgestellte Businessstadt mir vielseitigen Stellenangeboten

Der Münchener Arbeitsmarkt ist so gut situiert, dass dieser das Haushaltsjahr 2017 sogar mit einem Überschuss von fast sechs Millionen Euro abgeschlossen hat. Trotz dieser beneidenswerten Gesamtsituation fällt es jedoch auch Unternehmen in München zunehmend schwer, geeignetes Fachpersonal zu finden. Die Bereitschaft, Fachkräfte auszubilden und zu qualifizieren ist auf breiter Ebene vorhanden. Berufseinsteiger und Jobsuchende, die Karriere machen möchten und vielseitige Jobs mit Langzeitperspektive in München suchen, finden in der bayerischen Metropole den idealen Arbeits- und Lebensmittelpunkt.

Jobs in München: „zwischen Smartphone und Lederhose“

Internationales Business und bayerische Tradition arbeiten erfolgreich Hand in Hand. Der Arbeitsmarkt ist extrem vielseitig aufgestellt, denn er bietet einen idealen Branchenmix aus aufstrebenden Startups, Unternehmen aus dem Klein- und Mittelstand sowie national und international aufgestellten Großunternehmen. Kombiniert mit der geografischen Nähe zu den beliebten Nachbarländern Österreich und Schweiz sowie einem breit aufgestellten Kultur- und Freizeitangebot

befindet sich München in einer beneidenswerten Situation. Die Stadt, die eigentlich mit urbayerischer Gemütlichkeit und Tradition in Verbindung gebracht wird, ist eine eng getaktete und auf Erfolg ausgerichtete Businessstadt. Berufseinsteiger und Jobsuchende, die sich auf Jobs in München einstellen, aber dennoch offen für Neues bleiben, haben hier beste Berufs- und Karriereaussichten.

Eine gute Ausbildung, Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Ehrgeiz und die Bereitschaft, sich zeitlich und persönlich überdurchschnittlich einzubringen, sind beste Voraussetzungen, um in München langfristig ansässig zu werden. Während am Tag hart gearbeitet wird, behält nach Feierabend die berühmte bayerische Gemütlichkeit, Lebensfreude und Gastfreundlichkeit die Oberhand in den zahlreichen Biergärten, Cafés und Restaurants.

