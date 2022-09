10 Jahre mittelstandinbayern.de: Neues Layout zum Jubiläum

Was im Jahr 2012 als zaghafter Versuch begann, hat sich über die Jahre zu einer geschätzten und im Mittelstand fest etablierten News-Plattform entwickelt. mittelstandinbayern.de erreicht als Online-Unternehmermagazin für Wirtschaft & Politik in Bayern, Deutschland und der Welt regelmäßig TOP-Entscheider im bayerischen und deutschen Mittelstand. Fast 2.000 Artikel sind im vergangenen Jahrzehnt entstanden, ergänzt um Hunderte von Veranstaltungshinweisen und Beiträgen auch in Bild und Ton. Zum zehnjährigen Jubiläum erscheint das Magazin passend zum Herbstbeginn jetzt in einem neuen Gewand.

mib begeistert Entscheider im Mittelstand

Mit der sich rasant wandelnden Welt Schritt zu halten, ist unser Anspruch sowohl was unsere redaktionellen Beiträge als auch unsere Online-Präsenz betrifft. Zum Jubiläum präsentieren wir deshalb stolz unser neues Magazin-Layout. Die mittelstandinbayern-Website bietet damit auch in Zukunft ein dynamisches Zuhause für unsere Leserschaft im Mittelstand, unsere top-aktuellen Inhalte und unsere Anzeigen- und Kooperationspartner. Unser Responsive Design garantiert dabei eine nutzerfreundliche Darstellung unserer Website auf allen Endgeräten.

Mit unserer auf Google News sowie auf press24.net gelisteten Nachrichtenplattform, bieten wir Werbekunden eine umfassende Verbreitung ihrer eigenen Inhalte bei mittelständischen Stakeholdern in Bayern und Deutschland. Als eines der führenden Mittelstandsmagazine im deutschsprachigen Raum ist das Magazin zudem eine ideale Plattform für die riesige Mittelstands-Community. Auf mittelstandinbayern.de veröffentlichen wir deshalb auch regelmäßig Gastbeiträge, Kommentare und Veranstaltungshinweise und ermöglichen so eine aktive Beteiligung unserer Leserschaft bei der Berichterstattung über ihre Anliegen.

Die gesamte Redaktion freut sich darauf, Sie auch weiterhin mit spannenden Wirtschaftsnachrichten aus Bayern, Deutschland und der Welt – ergänzt durch gezielte Informationen zu den Themen Digitalisierung, Startups, Steuern & Recht und Work-Life-Balance – zu versorgen. Happy birthday, mib – auf die nächsten 10 Jahre!