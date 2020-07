Video: Next Generation EU – Kroatien und die Westbalkan Region

22. Juli 2020

Der Mittelstandsverband BVMW hat in den vergangen Jahren sein internationales Profil gestärkt und ein Netzwerk von Repräsentanten in der ganzen Welt aufgebaut. Der Fokus in folgendem #afterLunchTreff des BVMW ist der Westbalkan.

Reinhold von Ungern-Sternberg,Geschäftsbereichsleiter Außenwirtschaft mit Schwerpunkt Russland, Zentralasien, Osteuropa des BVMW sowie Dr. Damir Vrdoljak, Experte für den Westbalkan, geben in dem Video spannende Informationen über die regionale Wirtschaft und Praxisbeispiele für neue Entwicklungen in Europa:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)