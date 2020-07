Video: Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen – Paradigmenwechsel

24. Juli 2020

Nachhaltigkeit und Profitabilität schließen sich nicht aus. Aktuelle wissenschaftliche Studien beweisen: Mit nachhaltigem Management wird nicht weniger, sondern mehr verdient. Nachhaltigkeit in einer betriebswirtschaftlichen Perspektive heißt: höherer sozio-ökologischer Impact bei gleichzeitig gleichem oder höherem Return on Investment (ROI). Im aktuellen #afterLunchTreff des BVMW erklärt Prof. Dr. René Schmidpeter, Gründer der M3TRIX GmbH in Köln und Inhaber des Jürgen Meyer Stiftungslehrstuhls für internationale Wirtschaftsethik und CSR an der Cologne Business School, wie nachhaltiges Management entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden kann:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)