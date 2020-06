Video: Das BVMW Projekt Mittelstand Ressource – Nachhaltigkeitsbenchmarking

16. Juni 2020

Mit dem Projekt “Mittelstand Ressource – Nachhaltigkeitsbenchmarking für mittelständische Unternehmen“ unterstützt der BVMW mittelständische Unternehmen dabei, ökonomische Ziele mit ökologischen und sozialen Aspekten in Einklang zu bringen und so langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das Projekt wurde im Januar 2019 gestartet und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Zusammen mit Mila Galeitzke vom Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Kooperationspartner des BVMW für das Projekt, stellt der BVMW Mittelstand.Ressource in folgendem Video vor:

