Immer mehr Österreicher setzen auf deutsche Kredite

15. Juni 2020

Banken und Kreditinstitute gibt es schon seit langer Zeit, die Menschen leihen und verleihen seit Jahrhunderten Geld. Ganz gleich, ob Sie Geld für die Begleichung von Studienschulden benötigen, eine Hypothek abzahlen müssen, ein neues Auto haben wollen oder in Ihren Traumurlaub fahren möchten, es gibt viele Gründe, einen Kredit aufzunehmen. Und dieses Motiv ist oft der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, Kredite von einer Bank zu erhalten oder eben nicht.

Österreicher haben Probleme, einen Kredit zu bekommen

Durch die jüngste Wirtschafts- und Bankenkrise (COVID-19) ist es für kleine und mittlere Unternehmen und auch Privatpersonen noch schwieriger geworden, neue Projekte über Finanzinstitutionen zu finanzieren. Da die österreichischen Banken im Allgemeinen bereits recht kreditkonservativ sind, vergeben sie Kredite nicht mehr so leicht – insbesondere jetzt.

Die Verweigerungskriterien werden aus gutem Grund normalerweise sehr vertraulich gehalten, aber die typischen Gründe dafür, bei österreichischen Banken keinen Kredit zu bekommen, sind: ein niedriges Einkommen, eine zeitlich befristete Stelle (Festanstellung für kürzer als 1 Jahr), andere Schulden, frühere Verweigerungen und natürlich die Tatsache, dass man den Grund für eine Kreditaufnahme nicht gutheißt.

Bei der Entscheidung, ob der Verwendungszweck angegeben werden soll oder nicht, trägt die Finanzlage sicherlich eine entscheidende Rolle dazu bei. Für diejenigen, die ein konstantes und gutes Einkommen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bank einen eher niedrigen Kreditzins anbieten wird. Somit müssen Sie der Bank auch nicht Ihre eigene Wohnung, oder Ihr eigenes Fahrzeug als Garantie geben. Wenn Sie eine gute Bonität haben, ist die Angabe des Darlehenszwecks daher nicht immer erforderlich. Etwas anders sieht es bei Bonitätsanfragen mit geringer Kreditwürdigkeit aus.

Daher wenden sich viele Österreicher an das Nachbarland, Deutschland, wenn es, um die Kreditvergabe geht. Denn in Deutschland müssen sie selten eine detaillierte Erklärung angeben, weiterhin stellen die Banken keine besonders umfassenden Recherchen an. Ein Beispiel dafür ist, dass deutsche Banken selten Bonitätspunkte aufgrund von Glücksspiel Zahlungen bei den besten online Casinos in Österreich abziehen. Österreichische Banken dagegen tun dies. Das ist nur ein weiterer Grund, wieso die österreichische Bevölkerung vermehrt Kredite in Deutschland aufnimmt, denn die Bonität spielt eine wichtige Rolle. Sie gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers. Je höher die Bonitätspunktzahl ist, desto sicherer ist es, dass Banken Ihnen einen Kredit gewähren. Bei einem niedrigen Wert versuchen die Banken sich mit einem hohen Zinssatz abzusichern, was wiederum schlecht für Sie ist.

Banken in Deutschland

Ausländer, die in Deutschland leben oder arbeiten, oder einfach Ausländer, die einen Kredit von einer deutschen Bank erhalten möchten, können aus einer großen Auswahl an deutschen Banken, Online-Banken und internationalen Banken wählen.

Deutschland hat ein Drei-Säulen-Bankensystem. Dieses besteht aus privaten Geschäftsbanken (der größte Sektor mit einem Anteil von rund 40 % am Bankvermögen), öffentlichen Sparkassen (Sparkassen und Landesbanken) und Genossenschaftsbanken. Diese Bankenarten existieren neben internationalen Banken in Deutschland und einer wachsenden Zahl deutscher Online-Banken. Insgesamt gibt es in Deutschland 371 Kreditinstitute einschließlich Banken, 987 lokale Genossenschaftsbanken und 421 lokale Sparkassen. Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank des Landes, während die deutsche Bankenaufsichtsbehörde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist.

Die privaten Geschäftsbanken in Deutschland machen, wie bereits erwähnt, rund 40% aller deutschen Banken aus, wobei etwa zwei Drittel von ihnen zu großen Zentralbank Ketten gehören. Darüber hinaus gibt es in Deutschland etwa 200 kleinere Regionalbanken. Die drei größten deutschen Geschäftsbanken sind die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Bei den öffentlich-rechtlichen Sparkassen in Deutschland gibt es lokale Sparkassen und regionale Sparkassen, die sich im Besitz und unter der Aufsicht des Bundes befinden. Sparkassen gibt es in den meisten deutschen Städten, und es gibt sieben Landesbanken in Deutschland, die als die wichtigsten öffentlichen Zentralbanken in den deutschen Bundesländern fungieren. Hier sind einige der Sparkassen aus deutschen Großstädten aufgeführt: Berliner Sparkasse, Stadtsparkasse München, Frankfurter Sparkasse.

Die dritte Säule bilden die Genossenschaftsbanken in Deutschland. Es gibt fast 1.000 unabhängige genossenschaftliche Institute, viele von ihnen arbeiten unter dem Dach der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Viele der Geschäftsbanken, öffentlichen Banken und Genossenschaftsbanken in Deutschland verfügen auch über Online-Banking-Optionen, und es gibt auch eine Reihe von reinen Online- und Mobilbanken, die in den letzten Jahren entstanden sind. Online-Banking ist in Deutschland relativ unkompliziert und sehr verbreitet. Neben den meisten deutschen Banken, die Online-Dienstleistungen anbieten, gibt es eine Reihe von Banken, die sich ausschließlich auf das Online-Banking konzentrieren. Hier einige: bunq, N26, DKB, Santander.

Voraussetzungen für den Erhalt eines Darlehens in Deutschland

Sie werden nicht unbedingt Probleme haben, wenn Sie einen Kredit in Deutschland beantragen möchten, aber dennoch müssen Sie selbstverständlicherweise einige Grundvoraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel ein gutes SCHUFA-Ergebnis, d.h. eine gute Bonität und ein regelmäßiges und stabiles Einkommen, nur um einige zu nennen. Wie Sie sehen, ist es dann nicht immer notwendig die Verwendungszwecke anzugeben und auch deswegen setzen die Österreicher immer mehr auf deutsche Kredite.

