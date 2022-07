27. Juni 2022

In diesem Artikel wird erläutert, wie man mit dem Bitcoin-Handel Geld verdient, indem man die häufigsten Fehler beim Handel mit Kryptowährungen auf Plattformen wie Bitiq vermeidet. Viele Trader sind sich einig, dass das Schwierigste am Traden, nicht darin besteht, die Gewinne zu maximieren, sondern die Verluste zu minimieren. Dieser Artikel gibt zehn Tipps zum Handel mit Kryptowährungen und zeigt auf, wie man Handelsfehler vermeiden kann.

Investieren Sie nur so viel Geld, wie Sie sich leisten können

Achten Sie darauf, nur Kapital einzusetzen, das Sie nicht für notwendige Dinge im Alltag benötigen. Handelskapital sollte nur Geld sein, dessen Verlust Sie sich leisten können. Beginnen Sie mit einer kleinen Investition und zahlen Sie mehr ein, wenn Sie mehr Geld übrighaben. Investieren Sie nicht alle Ihre Ersparnisse auf einmal in ein Handelskonto. Dies ist auch wichtig für das Risikomanagement im Kryptohandel .

Diversifizieren: Legen Sie niemals alle Eier in einen Korb

Dies kann schwierig sein, wenn Sie nur an eine Kryptowährung glauben. Dennoch sollten Sie versuchen, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Sie können 80 Prozent in den Coin investieren, an den Sie fest glauben, und 20 Prozent in einen anderen Coin. Versuchen Sie nicht nur, die Münze zu diversifizieren, sondern auch die zugrunde liegende Technologie jeder Münze. Wenn Sie beispielsweise in Bitcoin investieren, sollten Sie vielleicht nach einer anderen Kryptowährung suchen, die keinen Proof-of-Work verwendet.

Seien Sie nicht zu gierig

Dies ist schwer. Wenn Sie ein großes Risiko eingegangen sind, brauchen Sie einen großen Gewinn. Irgendwann müssen Sie jedoch Gewinne mitnehmen. Eine gute Möglichkeit, dies zu interpretieren, besteht darin, Teile Ihres Handels zu verkaufen. Anstatt 100 Prozent Ihrer Bestände zu verkaufen, können Sie 20 Prozent verkaufen und ein paar Tage warten.

Haben Sie keine Angst, etwas zu verpassen

FOMO ist die Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen, beispielsweise wenn eine Kryptowährung extrem schnell stürzt. Investieren Sie nicht, wenn eine Münze in wenigen Stunden um 30 Prozent gestiegen ist, weil Sie befürchten, die nächsten 30 Prozent in den nächsten Stunden zu verpassen. Meistens investieren Sie genau in der Spitze und verkaufen, wenn Sie befürchten, Ihre Investition zu verlieren.

Maximieren Sie Ihre Gewinntrades

Verkaufen Sie nicht, sobald Sie die Gewinnschwelle erreichen oder einen kleinen Gewinn haben. Wenn Sie mit einem Trade ein Risiko eingegangen sind, stellen Sie sicher, dass Ihre Gewinne das Risiko übersteigen, das Sie für den Trade eingegangen sind. Andernfalls werden Ihre Verluste Ihre Gewinne übersteigen. Sie müssen dies jedoch gegen Gier abwägen. Dies sind meine besten Kryptowährungs-Trading-Tipps für Trader.

Lernen Sie immer aus Ihren Handelsfehlern

Einige Tipps und Sicherheitsregeln für den Handel mit Kryptowährungen für Anfänger. Niemand ist perfekt und niemand macht bei jedem einzelnen Trade Gewinn. Versuchen Sie jedoch immer, bessere Ergebnisse zu erzielen, und fragen Sie sich, ob Sie etwas hätten tun können, um das Ergebnis zu verbessern. Nehmen Sie nicht ständig Änderungen an Ihrer Strategie vor, aber wenn Sie feststellen, dass derselbe Fehler häufig vorkommt, müssen Sie eine Änderung vornehmen.

Minimieren Sie Ihre Verluste und setzen Sie Stop-Losses

Für aktiven Handel müssen Sie Verluste auf einen sehr kleinen Betrag minimieren. Dies ist äußerst wichtig, wenn Sie ein Hochfrequenzhändler sind, da Sie Ihr Kapital ständig für neue Trades benötigen. Für den langfristigen Handel ist dies nicht so wichtig, da Sie für den langfristigen Aufwärtstrend mit Abwärtstrends und Aufwärtstrends umgehen müssen. Wenn Sie ein langfristiger Trader sind, können Sie in Spitzenzeiten kleine Beträge kaufen und bei Einbrüchen mehr kaufen.

Reduzieren Sie Emotionen und bleiben Sie bei Ihrer Strategie

Ändern Sie nicht Ihre Strategie, denn nicht bei jedem Trade läuft alles wie erwartet. Legen Sie eine Strategie fest und folgen Sie ihr. Überprüfen Sie Ihre Strategie, wenn Sie zu viele Fehler sehen. Verkaufen Sie nicht in Panik, machen Sie kein FOMO und seien Sie nicht gierig.

Wenn Sie nur das investieren, was Sie sich leisten können, zu verlieren, und Sie diversifizieren, gibt es keinen Grund für ein Verhalten wie Panikausverkäufe und ähnliches. Lesen Sie mehr über verschiedene Kryptowährungs-Handelstipps und Kryptowährungs-Handelsstrategien in unserem Artikel.

Verkaufen Sie die Nachrichten und kaufen Sie die Gerüchte

Dies ist ein gebräuchlicher und alter Ausdruck, der sich auf den Handel mit anderen Märkten wie zum Beispiel Aktien bezieht. Es hat sich gezeigt, dass der Markt oft überreagiert, wenn echte Nachrichten veröffentlicht werden, und Gerüchte und Spekulationen unterschätzt.

Schlussfolgerung zur Vermeidung von Fehlern beim Handel mit Kryptowährungen

In diesem Artikel sind wir zehn häufige Fehler durchgegangen, die von verlierenden Tradern gemacht werden. Natürlich gibt es mehr als zehn Fehler, die Sie beim Trading machen können. Insbesondere Kryptowährungen sind schwer zu handeln, da es sich um einen so neuen Vermögenswert mit weniger entwickelten Tools, Strategien und hoher Volatilität handelt.

Diese Faktoren machen es jedoch auch interessant, da Sie gleichzeitig enorme Gewinne erzielen können. Lernen Sie, mit dem Risiko umzugehen und die häufigsten Handelsfehler beim Handel mit Kryptowährungen zu vermeiden. Denken Sie daran, immer aus Ihren Fehlern zu lernen und Ihre Strategie zu optimieren. Jetzt sind Sie wahrscheinlich bereit, sich bei einer Top-Handelsseite anzumelden und mit dem Handel zu beginnen.