Die unterschätzte Gefahrenquelle Rechenzentrum

Ein eigenes Rechenzentrum hat viele Vorteile – und ist manchmal sogar eine Notwendigkeit. Es ermöglicht ständigen Zugang zu Daten, auch ohne Internetverbindung. Außerdem kann durch die fehlende Datenweitergabe an Dritte erreicht werden, dass höchster Datenschutz garantiert wird. Letztlich bleibt viel Kontrolle beim Unternehmen.

Aber natürlich ist ein Rechenzentrum nichts, was von allein entsteht oder am Laufen bleibt. Es entsteht Mehrarbeit und natürlich gibt es Kosten für die Hard- und Software. Ein Kostenpunkt ist dabei die Wartung des Rechenzentrums. Diese ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Speziell die Reinigung sollte ein Grundpfeiler für Sicherheit sein.

Akute Verschmutzungen bei Bauarbeiten oder Wasserschäden

Es gibt immer schleichende und akute Probleme, wenn es um Verschmutzungen geht. Während sich Staub und kleinere Verunreinigungen nach und nach zum Problem entwickeln, sind Brände, Wasserschäden oder Bauschmutzverunreinigungen eine sehr plötzliche Herausforderung.

Manchmal kann nichts mehr gerettet werden. Aber viele Kabelbrände oder kleinere Wasserschäden sind nicht das Ende der Welt. Es sollte aber auf jeden Fall auf professionelle Hilfe gesetzt werden. Anbieter für Rechenzentrumsreinigung geben meist auf ihrer Website an, bei welchen Verschmutzungen sie helfen können. Eine Spezialisierung auf Wasser-, Brand- oder Bauschäden ist wichtig, wenn das Rechenzentrum wieder auf Vordermann gebracht werden soll.

Was bei schlechter Reinigung passieren kann

Brände können einen Bedarf für eine umfangreiche Reinigung des Rechenzentrums sein. Oder aber die fehlende Reinigung ist eine Ursache für einen Brand. Rechenzentren sind anfällig für Kabelbrände und Kurzschlüsse. Diese können durch dicke Staubschichten entstehen. Hinzu kommt, dass rutschige Böden eine Gefahr für Mitarbeiter sind – oder für Einsatzkräfte, falls schon etwas passiert ist.

Schmutz kann aber auch zu vermeintlich kleinen Problemen führen. So schalten sich viele Server ab, wenn Dreck wahrgenommen wird. Empfindliche Messtechnik kann unter Umständen gar keine Signale mehr senden, wenn sich Staub zu lange ansammeln kann.

Kommt es zu einem Unfall, kann man als Betreiber eines Rechenzentrums für Schäden haftbar sein. Kann kein angemessenes Reinigungsintervall nachgewiesen werden, greifen keine Garantien beim Hersteller und Versicherungen werden sich querstellen. Im schlimmsten Fall drohen sogar rechtliche Konsequenzen.

Regelmäßige Reinigungsintervalle wählen und unbedingt einhalten

Es sollte mittlerweile deutlich geworden sein, dass sich die Investition in einen ordentlichen Reinigungsservice lohnt. Zum einen, um einen Nachweis für Sicherheit und Prävention zu haben. Zum anderen aber auch, um Mitarbeiter und Hardware tatsächlich zu schützen.

Wie ein angemessenes Reinigungsintervall für Rechenzentren aussieht, ist nicht generell zu sagen. Die Größe der Anlage, die Komplexität und der Standort spielen hier eine Rolle. So können Bauarbeiten in der Nähe eines Rechenzentrums schnell Probleme bereiten. Hochmoderne Lüftungssysteme übernehmen wiederum etwas Arbeit, was längere Pausen zwischen der Reinigung ermöglicht. Letztlich sollte hier eine Abstimmung mit einem spezialisierten Reinigungsunternehmen geschehen.

Professionalität nicht vergessen

Die Versuchung ist groß, das Rechenzentrum selbst zu putzen. Das wird auch immer wieder so versucht – und immer wieder verursachen einfache Putzkräfte große Schäden. Denn ohne die entsprechende Ausbildung kann niemand wissen, wie ein Rechenzentrum zu reinigen ist. Die Putzkraft für die Büroräume noch schnell ins Rechenzentrum zu schicken, ist keine gute Idee.

Spezialisierte Reinigungsservices bringen viele Vorteile mit sich. Zum einen haben sie die Erfahrung. Denn sowohl Hardware als auch Verschmutzung sind nichts, womit man sich einfach so auskennt – da braucht es eine Ausbildung und Vergleichsfälle. Zum anderen sind Experten für IT-Reinigung aber auch in der Lage, Systemunterbrechungen zu minimieren oder gar nicht erst zuzulassen. Die Reinigung erfolgt häufig im laufenden Betrieb.

Zu guter Letzt muss klar sein, dass ein wenig Voraussicht helfen kann, Rechenzentren sauber zu halten. Professionelle Reinigungsservices geben hier Tipps. Haben sie eine besonders dreckige Stelle reinigen müssen, können sie vielleicht die Quelle finden. Manchmal helfen schon kleine Handgriffe, um Schmutz nicht zum Problem werden zu lassen.