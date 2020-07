Video: New Work – New Pay

27. Juli 2020

Der folgende #afterLunchTreff des BVMW mit Andreas Auer von der LOHNMANUFAKTUR gibt Einblicke in neue Entlohnungsmodelle in Zeiten der Transformation – 2020 kann hier als große Zäsur in dreifacher Hinsicht gesehen werden:

Feel good, be happy – warum uns diese Vergangenheit die Transformation so viel schwieriger macht

Umbruch im Zeitraffer – und es geht doch: Neue Arbeitsmodelle treffen auf alte Bezahlmodelle

Zukunft im Blick! – Chancen und Risiken mit und nach Corona?

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)