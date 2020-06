Video: Über die Marktchancen der Frankophonie

17. Juni 2020

Das BVMW-Projekt „Le Mittelstand BVMW“ knüpft eine Brücke zwischen Deutschland und den frankophonen Ländern. Die Wirtschaft der Frankophonie wächst und ist für Deutschland seit Langem ein interessanter Investitionsmarkt. Die Frankophonie umfasst einen Sprachraum 300 Mio. Menschen und einen riesigen Wirtschaftsraum, in dem 16% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) generiert wird. Erfahren Sie in einem Überblick, wie Sie von diesem wirtschaftlichen Potential partizipieren können. Bienvenue Angui und Fanny Czajkowski präsentieren das BVMW-Projekt „Le Mittelstand-BVMW“. In folgendem Video erhalten Sie Informationen über die wirtschaftlichen Perspektiven für mittelständische Unternehmer in den frankophonen Märkten. Sie erfahren außerdem, wo Sie sich im Detail weiter informieren können und wer Ihre Ansprechpartner sind:

