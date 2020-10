Unternehmen greifen auf anschauliche Darstellungen zurück

28. Oktober 2020

Wenn es darum geht, auf dem Markt zu bestehen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, kommt es stark auf ein gutes Marketing an. Immer mehr Unternehmen greifen daher auf 3D Videos zurück und integrieren diese in ihre Marketing-Strategie. Das bringt einige Vorteile mit sich. Die Nutzung der Videos macht es Interessenten leichter, sich mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Produkte zu beschäftigen.

Warum sind 3D Videos für Kunden so interessant?

Ein großer Teil der Einkäufe wird heute über das Internet erledigt. Für die Nutzer selbst hat das den Vorteil, dass sie die eigenen vier Wände nicht verlassen müssen und sich einfach beliefern lassen können. Schwierig ist in diesem Zusammenhang jedoch der Punkt, sich ein Bild von den Produkten zu machen. Während im Geschäft die Möglichkeit besteht, etwas in die Hand zu nehmen und zu schauen, wie es funktioniert und sich anfühlt, ist das online nicht möglich. Hier können 3D Videos dabei helfen, sich ein Bild zu machen.

Für den Interessenten sind diese daher von Interesse, denn sie können sich innerhalb von wenigen Minuten ein Bild des Produktes machen. Dafür müssen die 3D Videos allerdings möglichst gut und effektiv gemacht sein.

Unterstützung vom Profi wird viel in Anspruch genommen

Viele Unternehmen haben eine Marketing-Abteilung, sind aber nicht versiert, wenn es darum geht, ein Video zu machen. Bei 3D Videos ist es aber gerade das Detail, das den Unterschied machen. Daher wird das Budget für die Erstellung von Videos auch gerne genutzt, um professionelle Unternehmen mit der Aufgabe zu betrauen.

Grundsätzlich hat es für Unternehmen immer zahlreiche positive Seiten, ein Video erstellen zu lassen. Die Verwendung eines Videos ist, anders als bei Texten, im Internet auch auf mehreren Webseiten möglich, ohne dass sich dies auf die Sichtbarkeit auswirkt. Es kann also auf der Webseite eingebunden, aber auch in sozialen Netzwerken gezeigt werden. Zusätzlich dazu bietet es eine sehr gute Basis, um bei Veranstaltungen oder Messen vor Ort die Effekte und Eigenschaften von Produkten darstellen zu können. So erfolgt eine einmalige Investition in die Fertigung des Videos, das Video selbst kann dann jedoch dauerhaft verwendet werden.