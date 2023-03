Telefonmarathon im Unternehmen war gestern – heute gibt es Live-Chat

Permanente Erreichbarkeit für Kunden und Geschäftspartner ist eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten. Dafür stehen moderne Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine davon ist Live-Chat, hier bekommen Kunden rund um die Uhr Antworten auf ihre Fragen über die Website des Anbieters. Welches Potenzial verbirgt sich hinter Chattools, und für wen kann Live-Chat empfohlen werden?

Wer am Markt bestehen will, benötigt technischen Support

Was für Großunternehmen schon längst selbstverständlich ist, kommt in mittelständischen und kleinen Unternehmen manchmal nur zögerlich an. Besonders traditionelle Handwerksbetriebe mit dem Fokus auf praktische Aktivitäten vernachlässigen die Trends der modernen Kommunikationstechnik zugunsten der Investitionen in die Werkstatt oder den Fuhrpark. Doch Kunden kommen nicht so mehr wie früher in den Laden und erkundigen sich nach den Angeboten, vielmehr werden die Anfragen online über die Website gestellt. Neben dem klassischen E-Mail-Kontakt oder dem telefonischen Rückruf durch den Kundendienst bewähren sich in letzter Zeit Lösungen von Software für Live-Chat. Welche Software bietet vordergründig dem Mittelstand neue Chancen?

Auch die Kleinen müssen mit

Kleine und mittlere Handwerksbetriebe wie Maurer, Elektriker oder Dachdecker ruhen oft auf prall gefüllten Auftragsbüchern, doch der Schein trügt: Schnell brechen die Aufträge weg, weil die Konkurrenz schneller war. Der Kunde möchte Transparenz, direkten Kontakt und möglichst schnell konkrete Kostenangebote zu einer bestimmten Leistung. Dabei kommt Live-Chat mit der Kommunikation in Echtzeit ins Spiel. Angebote werden so schnell erstellt, der Kunde kommt ins Gespräch. Dafür genügt bereits eine Standardausführung der Chat-Live-Software, die später an die wachsenden Anforderungen angepasst werden kann.

Vorteile im Team

Der Chef stöhnt, weil seine Mitarbeiter in ihm die zentrale Anlaufstelle sehen. Mit einer mobilen Lösung, wie es flexible Softwareprodukte anbieten, können die Mitarbeiter per Smartphone auf eine gemeinsame Seite zugreifen und Termine, Probleme oder Materialbestellungen selbstständig ausführen. Der Chef hat über das Dashboard dabei den steten Überblick: Hier kann er sehen, wo seine Mitarbeiter stehen, wie die Arbeiten ausgeführt werden und welche Zeiten für einen Auftrag notwendig sind. Dabei werden zeitgleich die Besucher der eigenen Website registriert. So wie es den Aufgaben eines Chefs entspricht, kann er jetzt den Überblick behalten und sich auf neue Projekte vorbereiten.

Helpdesk und automatische Antwort

Ein hohes Potenzial in Sachen zeitliche Ressourcen stecken in den Entwicklungsmöglichkeiten, die dem Anwender von Live-Chat-Software gegeben sind. Oft drehen sich allgemeine Anfragen zu Preisen, Zeiten oder der Verfügbarkeit um dieselben Bereiche. Über die entsprechenden Tools lassen sich Antwortbausteine erstellen, die dem Geschäftspartner oder Kunden einen Pool von Lösungen vorstellt. Diese vorgefertigten, automatisch verfügbaren Antworten stehen den Besuchern rund um die Uhr zur Verfügung. So bleibt das Unternehmen stets erreichbar und kann diese Reserven nutzen, neue Aufträge zu bekommen.

Mit der Basissoftware anfangen

Welche Chattools empfehlen sich für kleine oder mittlere Unternehmen, um die Vorteile von Live-Chat-Anwendungen nutzen zu können? Zu Anfang sind Basisprodukte mit Aufrüste-Optionen ideal, welche die Kontaktherstellung mit dem Kunden sowie die Kommunikation über Smartphone innerhalb des Teams ermöglichen. Das Erstellen von wiederkehrenden Frage-Antwort-Fällen sollte in die Automatisierung einfließen, um 24/7 ein kompetenter Ansprechpartner für Kunden zu sein. Die Kontaktaufnahme sollte einfach gestaltet und die Feedbackfunktion zur Verbesserung des Service intensiv genutzt werden.