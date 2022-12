Software zum IP Management: 3-Stufen-Modell von PatOrg und agorum core

Eine Wortmarke, die wohl jedem, der sich mit IP Management beschäftigt bekannt sein dürfte, ist „PatOrg“ – oder vielmehr, die Standard-Software von Brügmann Software, die diesen Namen trägt. Über 400 Organisationen setzen sie mittlerweile ein, was PatOrg zur marktführenden Software-Lösung für die Verwaltung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland macht.

Zur Archivierung von Dokumenten vertrauen mehr und mehr Kanzleien und IP-Abteilung auf das Dokumentenmanagement-System von agorum Software ‚agorum core‘, das sich in PatOg über das CMIS-Protokoll nahtlos integriert.

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit beider Systeme haben Brügmann Software und agorum Software nun eine 3-stufige Out-of-the-Box-Lösung zur erweiterten Kopplung der Systeme entwickelt, die sich kurzfristig implementieren lässt. Vorgestellt werden wird sie erstmalig auf der IP-Service-World 2022 in München am 21.11. bis zum 22.11.2022.

„Das Datenwachstum im Patentwesen ist exponentiell“

So Oliver Schulze, Geschäftsführer bei agorum Software. Deren Archivierungskonzept geht weit über die reine Archivierung hinaus. Mittels eines speziellen Moduls können Daten mit komplexen Regeln auf unterschiedliche Speichermeiden verteilt werden. Um noch tiefer auf die Technik einzugehen, verhindert eine blockbasierte Deduplizierung die Ablage von doppeltem Content. Das sind wichtige Voraussetzungen für ein performantes Archiv. Daten werden so nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch schnell verfügbar gemacht.

Flexibilität in drei Stufen: die Anforderungen an das modulare Konzept

„Es gibt ein großes Interesse an einer Standardlösung für die Anbindung von PatOrg an agorum core.“ so die Geschäftsführerin Julia Haag von Brügmann Software. Mit dem neu entwickelten Modell können Kanzleien wie auch IP-Abteilungen ‚agorum core‘ schnell und einfach integrieren. Die weiteren Ausbaustufen bieten viel Potential für mehr Effizienz und individuelle Optimierungen.

Von Basic über Classic bis zu Advanced

agorum core PatOrg basic ist die erste Wahl für Patentanwaltskanzleien und IP-Abteilungen, die eine einfache, schnell zu implementierende Archivlösung für PatOrg suchen, mit der sich Dokumente revisionssicher archivieren lassen.

Zu den Dokumenten werden auch Verwaltungsdaten von PatOrg zu agorum core übermittelt, so dass Dokumente in agroum core komfortabel recherchiert werden können. agorum core PatOrg basic ist als Plug-in Bestandteil der lizenzfreien Version agorum core open.

Die zweite Stufe, agorum core PatOrg classic, wartet mit weiteren hilfreichen Funktionalitäten auf wie etwa die lokale Speicherung von Dokumenten einschließlich wesentlicher Verwaltungsdaten in einem virtuellen Aktenkoffer. Ausgewählte Dokumente sind damit auch offline verfügbar, zum Beispiel für Termine bei Gericht oder bei Mandanten. Ein weiteres Feature ist eine OCR-Texterkennung, die eine durchgängige Volltextsuche ermöglicht. Alle Dokumente werden 30 Jahre revisionssicher archiviert. Das Plug-in ist in der lizenzpflichtigen Version agorum core pro integriert und Kunden haben Anspruch auf Wartung und Support, was für einen störungsfreien Betrieb auf lange Sicht empfohlen ist.

Für Kanzleien mit höchsten Ansprüchen ist agorum core PatOrg advanced konzipiert. Auf dieser Stufe lassen sich alle Prozesse maßgeschneidert den Kanzleiabläufen und Wünschen der Kunden anpassen. Durch den modularen Aufbau können die bestehenden Plug-ins schnell integriert und alle weiteren Prozesse individuell entwickelt werden. Mit dieser Flexibilität ist das Arbeiten aus dem Homeoffice ohne Einschränkungen möglich. Als Individual-Umsetzung zählen die führenden Kanzleien zu den Referenzen der beiden Software-Anbieter.

Wer das 3-Stufen-Modell in seiner Gesamtheit kennenlernen will, hat vom 21.11. bis 22.11.2022 auf der IP-Service-World 2022 in München Gelegenheit dazu. Der Stand von agorum Software befindet sich an Platz IP 49, der des Herstellers Brügmann an Platz IP 48.

Weitere Informationen finden Sie unter www.agorum.com.10