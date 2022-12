Software für Rechtsabteilungen: Wolters Kluwer launcht Legisway

Wolters Kluwer, Division Legal & Regulatory, gibt die Markteinführung von Legisway in den USA bekannt. In Europa ist Legisway bereits eine führende Software für Rechtsabteilungen und erfüllt die sich wandelnden Anforderungen von Unternehmensjuristen, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und bessere Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen.

Mit einem leistungsstarken Management des Vertragslebenszyklus und Modulen für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen ist Legisway eine All-in-One-SaaS-Lösung, die Rechtsabteilungen bestmöglich in der Praxis begleitet.

Sergio Liscia, Vice President Legal Software bei Wolters Kluwer Legal & Regulatory: “Wir bedienen bereits mehr als 1.000 Kunden in Europa mit Legisway – in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Großbritannien und der Schweiz, für alle Arten von Rechtsabteilungen in Unternehmen. Jeden Tag hören wir von unseren Kunden, wie sehr Legisway ihnen hilft, ihre Geschäftsziele zu erreichen, und wir freuen uns, das weiter verbesserte Legisway auf dem US-amerikanischen Markt einzuführen. Auch unsere europäischen Kunden werden von dieser Markterweiterung profitieren, da wir weiter in Produktinnovationen und neue Funktionen investieren.”

“Da Rechtsabteilungen für wichtige Entscheidungen und strategische Beratung innerhalb ihrer Organisationen herangezogen werden, ist es für sie unerlässlich, effektiver, vernetzter und kollaborativer zu werden”, sagte Ken Crutchfield, Vice President & General Manager Legal Markets bei Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. “Die Einführung von Legisway in den USA bietet unseren Kunden eine bewährte workflowbasierte Plattform, die die wichtigsten Anforderungen innerhalb einer Rechtsabteilung erfüllt und leistungsstarke Berichte, Einblicke und Analysen liefert, um die Entscheidungsfindung und bessere Ergebnisse für die Abteilung und das gesamte Unternehmen zu unterstützen.”

Legisway ist eine leistungsstarke, intuitive Lösung zur Rationalisierung einer Vielzahl von Arbeitsabläufen in Rechtsabteilungen von Unternehmen. Die Workflow-Software bietet ein flexibles Enterprise Legal Management, das die Anforderungen aller Arten von Rechtsabteilungen in Unternehmen erfüllt und ihnen hilft, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und Risiken zu minimieren. Legisway unterstützt das Enterprise Legal Management mit einer breiten Palette von Modulen zur Verwaltung von Verträgen, juristischen Personen und Corporate Governance, geistigen Eigentumsrechten, Rechtsansprüchen, Immobilien, Ausgaben für externe Berater und vielem mehr.

Legisway, ein ursprünglich in Frankreich ansässiges Startup, wurde 2019 von Wolters Kluwer übernommen und seither im Rahmen des globalen Technologie-Investitionsprogramms von Wolters Kluwer in enger Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickelt und ausgebaut. Jüngste Ergänzung ist die Software easyQuorum zur Organisation von Hauptversammlungen im hybriden und digitalen Modus. Wolters Kluwer wird das Legisway-Angebot weiter ausbauen, indem es sich auf die weitere Integration in den Workflow über neue Anwendungsfälle (wie Teams), über fortschrittliche Analysen in Verträgen und über Integrationen in die Ökosysteme des Unternehmens konzentriert.