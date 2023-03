Konkrete Anwendungen von Chatbots und KI im Fokus: Das assono KI-Forum am 4. Mai 2023 live in Düsseldorf

Das branchenübergreifende Event für Entscheider und Projektverantwortliche für Digitalisierungsvorhaben geht in die mittlerweile sechste Runde.

Informieren, diskutieren, netzwerken: Das assono KI-Forum am 4. Mai 2023 steht unter dem Motto „Digitale Assistenten und KI für Ihr Unternehmen – Ergebnisse in Wochen, nicht Jahren“. Es handelt sich um eine exklusive Veranstaltung für Entscheider und Projektverantwortliche für Digitalisierungsvorhaben. Durch Vorträge von KI-Experten und anhand von Praxisbeispielen erfahren die Forumsteilnehmer, wie ihre Organisation ganz konkret von den rasanten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz profitieren kann.

Spannende Vorträge von KI-Experten: Wie große und mittelständische Unternehmen digitale Assistenten erfolgreich etablieren können

Nach den ausgebuchten assono KI-Foren in Hamburg und München im vergangenen Jahr veranstaltet die assono GmbH am 4. Mai 2023 in Düsseldorf das mittlerweile sechste KI-Forum. „Das Interesse von Unternehmen an KI-Chatbots ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und nicht zuletzt durch den Hype um den KI-Dienst ChatGPT auch für mittlere Unternehmen weiter in den Fokus gerückt”, erklärt assonos Hauptgeschäftsführerin Lydia Bahn. Das Format des assono KI-Forums sei für ehemalige Gäste sehr aufschlussreich als Einstieg oder auch Vertiefung der Themen Chatbots und KI gewesen. Durch spannende Vorträge und den direkten Austausch mit Experten vor Ort erfahren die Teilnehmenden alles über konkrete Anwendungsfälle, Live-Demos, Kundenerfahrungen und Automatisierungsoptionen. „Viele Unternehmen haben nach dem Event ihre eigenen Chatbot-Projekte erfolgreich umgesetzt”, so Lydia Bahn.

Erfahrungsaustausch zur Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung: Die Stadt Bad Oeynhausen berichtet live von einem aktuellen Chatbot-Projekt

Neben Experten-Vorträgen von assono und IBM erhalten die teilnehmenden Gäste Einblicke in erfolgreich abgeschlossene Chatbot-Projekte. Worauf kommt es bei der Konzeption einer Lösung mit Künstlicher Intelligenz an? Wie helfen digitale Assistenten bei der Prozessautomatisierung? Welche Fallstricke gilt es zu vermeiden? All diese Fragen sollen in einem umfangreichen Erfahrungsaustausch geklärt werden. Im Fokus steht der KI-Chatbot der Stadt Bad Oeynhausen, der nach einem besonders schnellen Umsetzungszeitraum kurz vor dem KI-Forum live geschaltet wird. „Im Dialog mit der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen erfahren die Forumsteilnehmer, wie ein Chatbot-Projekt konkret umgesetzt wird und welche Ergebnisse, Vorteile als auch Herausforderungen mit einem KI-Chatbot zu erwarten sind“, fasst Lydia Bahn den Programmpunkt zusammen.

Die Teilnehmerplätze für das assono KI-Forum sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung durch den Veranstalter vergeben. Die Veranstaltung ist für angemeldete Gäste kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter: https://www.assono.de/ki-forum-2023