Eine neue Auszeichnung würdigt Heimatverbundenheit

Im Zuge des Zukunftsdialogs Heimat.Bayern möchte das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat herausragende Leistungen von Unternehmen für ihre bayerische Heimat auszeichnen. Vom 15. Februar bis zum 24. März 2023 können Unternehmen ihre Maßnahmen und ihr Engagement zur Gestaltung der Region vorstellen und sich um die Auszeichnung als “heimatverbundenes Unternehmen” bewerben. Bei den Maßnahmen kann es sich sowohl um abgeschlossene Projekte als auch um längerfristige Vorhaben handeln, die noch nicht abgeschlossen sind.

Bewerben können sich alle Unternehmen mit Sitz oder einem Betriebsteil in Bayern. „Jedes heimatverbundene bayerische Unternehmen, egal ob groß oder klein, kann sich gerne für die Auszeichnung bewerben. Ich freue mich auf viele interessante Bewerbungen“ erklärt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zum Start der Bewerbungsfrist.

Welche Kriterien werden zur Bewertung herangezogen?

Bei der Auszeichnung werden Unternehmen anhand verschiedener Kriterien bewertet. Im Mittelpunkt der Bewertung steht der Bezug zum regionalen Umfeld. Hierbei wird darauf geachtet, ob die Maßnahmen zur Lebensqualität vor Ort beitragen oder nicht. Darüber hinaus wird berücksichtigt, ob das Projekt eines Unternehmens einen nachhaltigen regionalen Mehrwert schafft und ob bürgerschaftliches Engagement zum Ausdruck kommt. „Die Auszeichnung beispielhaften Engagements von Unternehmen soll zeigen, was im Freistaat Großes geleistet wird und dabei andere zur Nachahmung motivieren.“ so Füracker.

Wie kann man sich bewerben?

Interessierte Unternehmen können den Bewerbungsbogen ausfüllen und bis spätestens 24. März 2023 per E-Mail an regionen@stmfh.bayern.de einsenden. Dabei kann auch ein kommunales Unterstützungsschreiben beigefügt werden. Die Entscheidung über die Gewinner trifft eine Jury, die sich aus Mitgliedern der am Unternehmerdialog beteiligten Wirtschaftsverbände und Kammern sowie dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und des Innern zusammensetzt. Die Veranstaltung zur öffentlichen Auszeichnung der ausgewählten Maßnahmen findet am 24. April 2023, 13:00 Uhr, im Atrium des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat, Dienstsitz Nürnberg, statt.

Weitere Informationen über den Preis sind auf der Internetseite zu finden:

https://www.heimat.bayern/heimatverbundenes_unternehmen/