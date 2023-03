Ein Wochenende in München – die besten Tipps

Die bayerische Landeshauptstadt ist immer eine Reise wert, ganz egal, ob man sich für Kultur interessiert, regionale Köstlichkeiten probiert, ausgiebig durch die lokalen Brauereien und Biergärten ziehen oder einfach nur im Grünen relaxen will. Für Shopping-Begeisterte stehen neben den bekannten Meilen in der Innenstadt viele Malls und schmucke Boutiquen mit exklusiven Labels zur Verfügung.

Und auch in Sachen Unterhaltung hat die rund 1,5 Millionen Einwohner zählende Metropole im Herzen des Bundeslandes natürlich so einiges zu bieten: Von Opern und Musicalvorführungen über angesagte Nachtclubs bis zu legendären Bars ist für jeden Geschmack das richtige dabei. Wer es etwas mondäner mag, besucht eines der zahlreichen Casinos in Bayern oder einen herrschaftlichen Ball im Deutschen Theater.

Doch auch unabhängig von besonderen Veranstaltungen lässt sich ganz prima ein abwechslungsreiches Wochenende an der Isar verbringen. Wir erklären hier, was man an zwei Tagen schaffen und nicht auslassen sollte, um München von seiner schönsten Seite kennenzulernen.

Das Herzstück schlechthin: Der Marienplatz

Nicht nur auf all diejenigen, die das erste Mal nach München kommen, wirkt der hübsche Altstadtkern rund um den Marienplatz einen besonderen Zauber aus. Daran ist natürlich in erster Linie das Neue Rathaus mit seiner verschnörkelten neugotischen Fassade und dem hohen Turm beteiligt. Zweimal täglich versammeln sich Schaulustige zu seinen Füßen, um das sehenswerte Glockenspiel zu bestaunen, zu dem sich 32 kunstvoll bemalte Figuren im Kreis drehen.

Ganz stilecht kann man dem Schauspiel vom Aussichtspunkt auf dem nahegelegenen Kirchturm, dem sogenannten Alten Peter, beiwohnen. Alternativ bietet sich eine Einkehr im Café Monaco in der obersten Etage des benachbarten Kaufhauses der Sinne an, um das Spektakel nicht zu verpassen. Auf dem Marienplatz selbst gelten die Mariensäule sowie der Fischbrunnen als Wahrzeichen, zweiterer ist der Treffpunkt schlechthin, wenn man sich mit echten Münchner Urgesteinen verabreden möchte.

Leckereien auf dem Viktualienmarkt

Hier kommen Feinschmecker voll auf ihre Kosten, denn jeden Tag außer Sonntag präsentieren hier sagenhafte Marktstände ihre regionalen und mitunter auch exotischen Köstlichkeiten.

Englischer Garten mit Eisbachwelle

Auch ein Besuch in Münchens grüner Lunge darf nicht fehlen, nicht nur wegen der herrlich entspannten Atmosphäre zwischen dem Chinesischen Turm und dem griechischen Tempel. Sondern vor allem wegen der ausgelassenen Stimmung in den mannigfachen Biergärten, die über das gesamte Gelände verstreut liegen und zünftige Brotzeiten samt kühlem Bier in allen gewünschten Geschmacksrichtungen anbieten.

Daneben muss man in jedem Fall einmal das bunte Treiben an der berühmten Eisbachwelle hinter dem Nationalmuseum gesehen haben, wo sich ambitionierte Surfer sozusagen die Klinke in die Hand geben. Ebenso weit bekannt ist inzwischen wohl das angrenzende ursprüngliche Toilettenhäuschen, das unter dem Namen „Fräulein Grüneis“ längst zu einem unverwechselbaren Gastro-Tipp wurde.

Großartige Aussicht vom Umadum

Direkt am Ostbahnhof steht das historische Riesenrad mit seinen Gondelkabinen. Die etwa halbstündige Fahrt nimmt einen mit hinauf in stolze 80 Meter Höhe, sodass man bei guter Sicht sogar die Alpen erspähen kann. Auch die München Skyline zeigt sich aus dieser Perspektive, aber natürlich von ihrer ganzen Schönheit.

Einzigartiger Charme im Werksviertel

Ebenfalls unweit des Ostbahnhofs erwartet Besucher eine hippe Mischung aus urbaner Architektur und abwechslungsreicher Gastro-Szene samt stylischer Bürokomplexe und liebevoller kleiner Ateliers. Alles ist eingebettet in das Areal einer einstigen Fabrikanlage und lebt von den optischen Widersprüchen zwischen Tradition, lässiger Street-Art und modernen Lofts. Auf dem Dach einer Werkshalle ist sogar eine Schafherde zu Hause, die hier friedlich grast.

Ob man also zum privaten Freizeitvergnügen kommt oder geschäftlich aufgrund einer Messe beziehungsweise eines Events vor Ort ist und praktischerweise noch ein paar Tage Aufenthalt anhängen kann – es lohnt sich in jedem Fall, München und seine Menschen kennenzulernen.