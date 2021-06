Digital-Förderung wird ausgeweitet: 250 Millionen Euro für den deutschen Mittelstand

30. Juni 2021

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) stockt sein bundesweites Investitionszuschussprogramm „Digital Jetzt“ deutlich auf: Im laufenden Jahr verdoppelt sich das Budget der Digital-Förderung von 57 Millionen Euro auf 114 Millionen Euro. Um künftig noch mehr kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen, werden die Fördermittel für „Digital Jetzt“ insgesamt auf knapp 250 Millionen Euro bis 2024 ausgeweitet.

Mittelständler können noch 2021 von erhöhten Mitteln profitieren

Noch in diesem Jahr können so deutlich mehr Unternehmen von einer Digital-Förderung profitieren, um in digitale Technologien und digitale Kompetenzen ihrer Beschäftigten zu investieren. Das ist ein wichtiges Signal an die Unternehmen, meint Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Mit der erhöhten Mittelstandsförderung unterstütze die Regierung die Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, so der Minister.

Digitalisierungs-Investitionen werden bezuschusst

„Digital Jetzt“ unterstützt Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten und leistet einen wichtigen Beitrag zur beschleunigten Digitalisierung der mittelständischen Wirtschaft. Das Programm ist 2020 erfolgreich ergänzend zu den kleinteiligeren Länderprogrammen wie beispielsweise dem schon länger existierenden Digitalbonus Bayern gestartet und wird seitdem stark nachfragt. Das Förderprogramm setzt durch Bezuschussung Anreize zur Investition in digitale Technologien und die Qualifizierung von Beschäftigen für mittelständische Unternehmen. Über die geförderten Projekte können sich kleine und mittlere Unternehmen Zugang zu neuen digitalen Geschäftsmodellen schaffen, um ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die Digital-Förderung wird bisher hauptsächlich von Unternehmen mit drei bis 50 Beschäftigten und somit von der Zielgruppe mit dem größtem Digitalisierungsbedarf in Anspruch genommen.

Bis zu 50.000 Euro pro Unternehmen

Die Förderhöhe pro Unternehmen kann bis zu 50.000 Euro betragen. Durchschnittlich werden gut 50 Prozent der Projektkosten durch die Förderung erstattet. Die Fördermittel werden ausgezahlt, wenn das Vorhaben erfolgreich umgesetzt wurde und die notwendigen Nachweise – zum Beispiel für den Kauf einer Software oder den Lehrgang für Beschäftigte – vorgelegt werden. Weitere Informationen zum Programm „Digital Jetzt“ finden Sie hier.