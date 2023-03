Die Titelverteidigung von Bayern München entscheidet sich in einem einzigen Spiel

Nach einer Saison, in der die totale Dominanz von Bayern München in Frage gestellt wurde, muss die bayrische Mannschaft immer mehr mit Konkurrenz rechnen. Sie müssen auf den gegenüber den direkten Rivalen erlangten Vorsprung aufbauen, um den eingenommenen ersten Platz beibehalten zu können. Im Laufe dieser Saison 2022/23 tut sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen die neuen Herausforderer schwer, allen voran gegen Dortmund unter Terzic sowie gegen Union Berlin von Urs Fischer. Angesichts der geringen Anzahl von verbleibenden Begegnungen bis zum Ende der Meisterschaft ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Anwärter auf den Titel in den Direktduellen oder in den Begegnungen mit Mannschaften aus dem oberen Teil der Tabelle behaupten müssen. Im Falle von Bayern München ist das Schlüsselmoment mit Sicherheit das Spiel am Ende der Saison gegen Leipzig. Das Match steht am 33. Spieltag an, der am 20. Mai ausgetragen wird.

Das ewige Duell zwischen Bayern München und Leipzig

Am vorletzten Spieltag der Meisterschaft stellt das Spiel gegen Leipzig die letzte Begegnung gegen ein Schwergewicht im Kampf um die Meisterschale dar. Alles, was während der Saison vollbracht wurde, wird sich gerade zu diesem Anlass entscheiden. Entsprechend den Prognosen der Experten für den deutschen Fußball sind die Bayern als klare Favoriten für den Gewinn der drei Punkte angesehen, allerdings sind im Duell alle Ergebnisse möglich. Bayern München kann sich auf einen gut strukturierten Kader sowie eine eindeutig bessere Erfahrung stützen, jedoch ist Leipzig nunmehr eine feste Größe des deutschen Fußballs und könnte der Mannschaft von Nagelsmann einen Streich spielen. Wahrscheinlich wird die Motivation der beiden Konkurrenten am Ende ausschlaggebend sein.

Der große Traum von Union Berlin

Union Berlin hat sich im Laufe der letzten Jahre immer mehr zu einer der stärksten Mannschaften der Meisterschaft entwickelt. Die erste Position zu erobern wäre ein Traum für einen Verein, der insbesondere zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga in Deutschland gependelt ist. Wenn die Hauptstädter den Titel gewinnen wollen, müssen sie die Fehler von Bayern ausnutzen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass bei Punktegleichheit die amtierenden Meister die Oberhand haben würden: Sie müssen mindestens einen Punkt mehr holen, um am Ende in der Meisterschaft zu siegen. Die Lage ist besonders kompliziert, wenn man die Ausgänge der letzten Direktduelle zwischen den beiden Teams berücksichtigt.

Was können die direkte Gegner der Bayern tun?

Zusätzlich zum großen Traum von Union Berlin scheint auch Borussia Dortmund mit dem Titel zu liebäugeln. Die Gelbschwarzen haben endlich eine gute Gelegenheit, den Sieg in der Meisterschaft den Bayern abzutrotzen, und zwar nach etlichen Jahren, in denen sie nicht über die zweite Stelle hinausgegangen sind. Diesmal müssen sie aber die Bayern bezwingen und zusätzlich auch Union Berlin besiegen, d. h. die andere Mannschaft, die einen Anspruch auf die Meisterschale hegt.