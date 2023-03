Die Digitalisierung von Handwerksbetrieben

Automatisierte Prozesse, Remote-Arbeit und digitale Schnittstellen tragen dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen. Dennoch hat die Digitalisierung noch nicht in jeden Handwerksbetrieb Einzug gehalten. Obwohl eine passende Handwerkersoftware den Alltag deutlich erleichtert, scheuen sich manche Unternehmen, den Schritt in Richtung Zukunft zu wagen und halten stattdessen an bewährten Arbeitsabläufen fest. Dabei muss das Rad nicht immer komplett neu erfunden werden. Bereits wenige Optimierungsvorgänge helfen, die Effizienz zu steigern und die Büroarbeit zu minimieren.

Handwerkersoftware für mittelständische Unternehmen

Mittelständische Handwerksbetriebe sind die Basis für eine solide Wirtschaft. Vor allem am Industriestandort Bayern ist der Mittelstand besonders stark. Wer jedoch konkurrenzfähig bleiben möchte, darf sich neuen Technologien nicht entgegenstellen. Vielmehr muss jede Option zur Optimierung der Arbeitsabläufe mit Kusshand empfangen werden.

Eine einfache und effiziente Möglichkeit, um Zeit und Kosten zu reduzieren, ist die Implementierung einer professionellen Handwerkersoftware in den betrieblichen Alltag. Durch die Kombination einzelner Module passt sich das Programm den spezifischen Anforderungen von mittelständischen Betrieben an.

Einsätze in Ballungszentren wie München, Nürnberg, Augsburg oder Regensburg werden beispielsweise oft von einer hektischen Verkehrslage begleitet. Jeder Weg zurück ins Büro kostet nicht nur Zeit, sondern senkt auch die Effizienz. Mit einer Handwerkersoftware, die ein mobiles Arbeiten ermöglicht, lässt sich dieser Schritt einfach umgehen. Ausgestattet mit einem Tablet, erhalten Monteure detaillierte Auftragsdaten sowie Termin- und Statusabfragen.

Bei der Arbeit vor Ort erleichtert eine digitale Schnittstelle zu den Großhandelslisten die Kalkulation des Materialbedarfs und die Rechnungserstellung. Was früher in mühevoller Schreibarbeit im Büro erledigt wurde, können die Monteure jetzt bereits unterwegs festhalten. Dank des einheitlichen Datenflusses, auf den jeder Mitarbeiter Zugriff hat, gehören zeitaufwendige Doppel- und Dreifacherfassungen der Vergangenheit an, wodurch der bürokratische Aufwand spürbar sinkt.

Fachkräftemangel in Bayern entgegenwirken

Die Digitalisierung von Handwerksbetrieben optimiert die Arbeitsabläufe auf vielen Ebenen. Vom Rechnungswesen, über Verwaltungsaufgaben, bis hin zum Materialwesen und Aufmaß kann eine Handwerkersoftware zahlreiche betriebliche Bereiche verbessern. Selbst schwierige Themen (wie z.B. der Fachkräftemangel in Bayern) werden durch die Digitalisierung des Handwerks direkt beeinflusst.

Durch den Einsatz automatisierter Prozesse, die Bereitstellung digitaler Schnittstellen und eine einheitliche Datenbasis reduziert sich die Arbeitsbelastung eines jeden Mitarbeiters. Während Monteure bereits auf der Baustelle die nötigen Ressourcen kalkulieren und entsprechende Bestellungen ans Büro weiterleiten, bearbeitet die Verwaltung eingehende Serviceanfragen und weist die anfallenden Aufgaben direkt einem freien Handwerker zu.

Eine individualisierte Handwerkersoftware schafft freie Ressourcen, die vorher nur mit einem höheren Zeitaufwand und / oder gestiegenen Personalkosten zu erzielen gewesen wären. Effizientere Arbeitsprozesse, sinkende Verwaltungsaufwände und mehr Zeit für den Kunden sind mit einer spezialisierten Software leicht umzusetzen. Durch den bayerischen Anbieter KWP Informationssysteme GmbH konnten bereits viele mittelständische Unternehmen am Industriestandort Bayern den Schritt in Richtung digitalisiertes Handwerk in Angriff nehmen.

Eine gute Handwerkersoftware besteht aus verschiedenen Modulen, die sich speziellen Aufgaben widmen. Handwerksbetriebe sind dadurch in der Lage, sich nach dem Baukastenprinzip ein Programm zusammenzustellen, das ihren Bedürfnissen entspricht. Wer auch in Zukunft den Markt mitbestimmen und den Einfluss des Fachkräftemangels gering halten möchte, braucht eine auf das Unternehmen angepasste Handwerkersoftware – eine, die mit dem Betrieb wächst und auf vielseitige Art und Weise personalisierbar ist.