Die deutsche Wirtschaft im digitalen Wandel

Die Welt befindet sich insgesamt im Wandel und dies ist nicht nur dem digitalen Zeitalter geschuldet. Inwiefern aber die Digitalisierung einen Anteil daran hat, streiten sich viele Experten. Es ist aber wohl als Fakt anzuerkennen, dass gerade die Digitalisierung einen Wandel verursacht. Ob sich die Digitalisierung nun aufgrund des Wandels der Gesellschaft ergibt oder die Digitalisierung den Wandel verursacht, wollen wir in diesem Artikel nicht klären. Vermutlich ist es eine Mischung aus beiden Komponenten, weshalb dieser Teil immer wieder zu Diskussionen führt. Gerade in Deutschland hat die Digitalisierung auch eine Umweltdebatte beflügelt. Die Rechnung ist auch hier sehr einfach. Je mehr die Prozesse in einem Unternehmen digitalisiert werden, desto schneller lässt sich ein solcher Wandel vollziehen.

Sinnvolle Umweltpolitik und gesteigerte Produktivität im Unternehmen

Die Umwelt wird auf lange Sicht einen Vorteil daraus generieren können, wenn Prozesse in einem Unternehmen digital abgewickelt werden können. Sehr gut lässt sich der Vorteil der Digitalisierung und der positive Effekt auf die Umwelt anhand der zunehmenden Nutzung des Homeoffice darstellen. In Bezug auf den Ausstoß von Treibhausgasen hat diese Entwicklung natürlich einen enormen Einfluss. Der Wirtschaft bzw. dem Unternehmen selbst tut dies keinen Abbruch hinsichtlich des zukünftigen Erfolges bzw. der Prosperität. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens kann man durchaus auch positive Effekte heranziehen. So nimmt auch die Nutzung des Homeoffice seinen Lauf, wenn etwa Kosten bei der Stromrechnung geringer ausfallen als ohne die Nutzung des Homeoffice. Zwar wird den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Ersatzleistung angeboten (zumindest ist dies in den meisten Unternehmen in Deutschland der Fall), aber die Kosten liegen natürlich insgesamt deutlich darunter.

Wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens dank Ausbau und Errichtung der EDV-Infrastruktur

Die wirtschaftliche Unternehmung an sich profitiert natürlich auch von dieser Entwicklung, da viel ressourcenschonender gearbeitet werden kann. Je weniger Ressourcen anfallen, desto günstiger kann das Unternehmen auch produzieren. Gleichzeitig hat dies einen positiven Effekt auf die Umwelt, da weniger Ressourcen im Umlauf sind bzw. überhaupt verbraucht werden. Maßgeblich verantwortlich für die Funktionstüchtigkeit dieser Entwicklung im Unternehmen sind jedoch EDV Dienstleister, welche die Voraussetzungen für die Infrastruktur schaffen. Ohne der Schaffung einer Homeoffice-Umgebung lässt sich auch keine Homeoffice Nutzung mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vereinbaren.