Canyon verstärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt

Die Marke für Handy- und Computer-Zubehör Canyon setzt fort, seinen Vertrieb in Deutschland weiterhin aktiv zu steigern, wobei das Unternehmen für das nächste Jahr ein starkes Wachstum der Nachfrage in diesem Segment erwartet.

Das Unternehmen Canyon Accessories begann seine Tätigkeit in 2003 in den Niederlanden. Es ist in 19 Jahren zu einer vollwertigen Elektronikmarke geworden und verfügt derzeit über 16 Niederlassungen in Europa, wobei seine Produkte in mehr als 26 Ländern verkauft werden. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Handy- und Computer-Zubehör, smarten Gadgets und Gaming-Lösungen.

Nach der Schwächung seiner Nachfrage bei der wirtschaftlichen Unsicherheit im 1. und 2. Quartal 2022 in Schlüsselmärkten in Osteuropa gelang es Canyon Accessories, seinen Produktumsatz im 3. und 4. Quartal 2022 wieder auf das Niveau von 2021 zu bringen. In 2022 hat die Marke über 1,2 Millionen Geräte weltweit verkauft.

Im Rahmen der Markenstrategie von Canyon für das nächste Jahr ist die Entwicklung der Kategorien Smartwatches, Kopfhörer und Headsets, Computer-Zubehör und Powerbanks vorgesehen. Canyon wird auch weiterhin seinen Einfluss in den Regionen Westeuropa, Naher und Mittlerer Osten verbreiten und ein aktualisiertes Vertriebssteuerungskonzept nach dem Prinzip der collaborativen Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR-Prinzip) in den Märkten Ost- und Mitteleuropas implementieren. Die Marke hat vor, das Geschäft durch strategische Allianzen und eine starke Präsenz sowohl auf Online- als auch auf Offline-Märkten weiterzuentwickeln.

Die Marke Canyon trat durch ein Partnerschaftsabkommen mit API in Deutschland ein und erweiterte ihre Präsenz in der Region als Teil der kontinuierlichen Ausbreitung des Unternehmens in Schlüsselmärkten. „Wir versuchen langfristige Beziehungen zu bilden, die Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, und setzen dabei auf Transparenz und kompromisslos hohe professionelle Standards“, kommentiert Sergey Esenin, ASBIS own brands International Sales Director.

Das Unternehmen arbeitet immer darauf, seinen Partnern nicht nur eine Reihe von Waren anzubieten, sondern auch eine fertige Lösung für die Bedürfnisse, die sie möglicherweise noch nicht einmal bereit sind, zu formulieren. Dazu wurde ein Markenteam geschaffen, das verschiedene Trends erfasst und sammelt, sowie ein Produktportfolio auswählen kann, das für die Umsetzung einer langfristigen Kooperationsstrategie erforderlich ist.

„Canyon Accessories erweckt Interesse als starker Marktspieler unter den B-Marken durch die Gesamtheit seiner Produkte. Diese Marke wird als ein einheitliches Ökosystem betrachtet. Dies stellt eine neue Geschäftsrealität vor, daher bringen wir die gesamte Produktpalette auf die Märkte Westeuropas: von Handy- und Computer-Zubehör bis hin zu Spielgeräten und tragbaren Geräten, um die Marke Canyon als Anbieter eines ganzen Ökosystems zu positionieren. Die Partner von Canyon können sich immer auf Empfehlungen zu Themen des Produktangebots und der Geschäftsentwicklung verlassen“, so Dmitry Romanenko, Business Development Director von Canyon Accessories.

Der Markt für Unterhaltungselektronik-Zubehör ist ganz uneinheitlich, und dort gibt es viele Spieler. Sie legen dabei den Schwerpunkt darauf, die Bedürfnisse ihrer Verbraucher zu erfüllen und ihre Loyalität aufrechtzuerhalten, indem sie aktuelle Produkte mit hochwertigen Funktionen entwickeln.

Im Mittelpunkt des dynamischen Geschäftswachstums von Canyon Accessories steht die Verfolgung globaler Trends in seiner Branche. Die rechtzeitige Entwicklung relevanter Produkte, die die Erneuerung der Produktpalette zum für den Verbraucher richtigen Zeitpunkt ermöglicht, ist dabei ein entscheidender Faktor. Um sich zu etablieren, hält die Marke Canyon nicht nur mit den Markttrends Schritt, sondern überholt diese auch. Das Markenteam führt regelmäßige Umfragen unter Verbrauchern durch und nutzt Social-Listening, um die notwendigen Innovationen in die Produktlinie einzuführen und seine Geräte zu verbessern.

Die Produkte der Marke eignen sich für Anhänger der urbanen Kultur und diejenigen, die nach Innovation streben. Canyon motiviert seine Verbraucher – unabhängig von Körperform, Hautfarbe oder Geschlecht – selbst zu sein, und diese Welt zum Besseren zu verändern. Ihre Kreativität, persönliche Geschichte, ökologische Verantwortung, Toleranz, Menschlichkeit, der Wunsch zu helfen und zu teilen, ihr vernünftiger Konsum ist ein sehr wertvoller Beitrag zu dieser Welt.

Canyon Accessories befolgt ein strenges Verfahren der Qualitätskontrolle: Jedes Gerät wird auf mehreren Ebenen getestet: Qualität, Haltbarkeit, Schutz von Benutzerdaten. Eine besondere Aufmerksamkeit schenkt die Marke der Einhaltung der Umweltstandards der Europäischen Union (RoHS, CE). Die Verpackung der Geräte besteht zu 100 % aus recycelbaren Materialien, ohne Verwendung von Kunststoffkomponenten.

Und um den Wettbewerb um ein positives Kundenerlebnis zu gewinnen, hat die Marke ihre Serviceziele geändert: Sie setzt jetzt eine Strategie für die Umtauschgarantie in kürzester Zeit und Benutzerunterstützung in Echtzeit in verschiedenen Kanälen um. Der Betreuungsservice löst selbst die außergewöhnlichsten Aufgaben, wodurch die Wartezeit für die Lösung von Problemen bei der Verwendung von Produkten minimiert wird, und was ermöglicht es, sogar A-Marken in Bezug auf das Serviceniveau zu übertreffen.