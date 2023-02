Besser Arbeiten im Homeoffice

Die Coronavirus-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, für immer verändert. Da immer mehr Menschen zu Hause bleiben müssen, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Dies bringt für diejenigen, die Familienmitglieder zu Hause haben, einige neue Herausforderungen mit sich, die es vorher nicht gab.

Eine dieser Herausforderungen besteht darin, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig die Gesundheitskrise zu erhalten. Es kann schwierig sein, in der eigenen Wohnung Platz zu finden, um effizient arbeiten zu können, vor allem, wenn der Zugang zu privaten Bereichen des Hauses eingeschränkt ist. Außerdem kann es eine Herausforderung sein, sich auf die Produktivität zu konzentrieren, während man auf engem Raum mit anderen Menschen zusammenlebt, da es Ablenkungen durch die Familie geben kann.

Dennoch haben viele Menschen gelernt, ihren Arbeitsplatz zu Hause effizient und produktiv zu gestalten, was für die meisten Unternehmen ein riesiger Vorteil ist. Trotz der Herausforderungen hat das Arbeiten von zu Hause auch seine Vorteile, wie z. B. mehr Flexibilität und die Zeitersparnis, da man nicht jeden Tag ins Büro fahren muss.

Probleme bei der Arbeit im Homeoffice

Von zu Hause aus zu arbeiten kann eine Herausforderung sein, wenn eine Familie im Haus ist. Unterbrechungen durch Familienmitglieder, insbesondere durch kleine Kinder, können ablenkend und schwierig zu handhaben sein. Es ist auch schwierig, den richtigen Arbeitsplatz zu finden oder eine effektive Work-Life-Balance zu erreichen.

Der Zugang zu professioneller Ausrüstung und Technologie kann eingeschränkt sein, und es kann schwierig sein, sich zu konzentrieren, während man bequem von zu Hause aus arbeitet.

Die Arbeit von zu Hause aus kann auch dazu führen, dass man sich isoliert und von Kollegen und beruflichen Netzwerken abgeschnitten fühlt, was sich negativ auf die Produktivität und die Arbeitsmoral auswirken kann.

Tipps, um effektiver zu Hause zu arbeiten

Der Arbeitsplatz

Ein fester Arbeitsplatz kann Ihnen helfen, zu Hause effektiver zu arbeiten, da er eine ablenkungsfreie Umgebung bietet. Bei der Arbeit von zu Hause aus kann es zu Ablenkungen kommen, z. B. durch Familienmitglieder, Haustiere und andere Aufgaben im Haushalt. Wenn Sie einen Bereich in Ihrer Wohnung speziell für Ihre Arbeit reservieren, können Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren, ohne sich um mögliche Ablenkungen zu kümmern. Außerdem entsteht ein Gefühl von Routine und Struktur, sodass Sie wissen, wann Sie mit der Arbeit beginnen und wann Sie eine Pause einlegen sollten.

Ein eigener Raum für die Arbeit kann auch die Produktivität steigern, da die Suche nach den für die Aufgabe benötigten Materialien entfällt. Es ist wichtig, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, der inspirierend und bequem ist. Wenn Sie sich in Ihrem Arbeitsbereich wohlfühlen, steigert dies nicht nur Ihr Engagement, sondern auch die Produktivität. Stellen Sie auch sicher, dass der Arbeitsraum gut beleuchtet ist und eine angenehme Atmosphäre herrscht, damit Sie sich wohlfühlen können.

Die Planung und Organisation von Aufgaben

Die Priorisierung von Aufgaben und die Planung im Voraus können für die Haushaltsführung unglaublich effektiv sein. So können Sie einen organisierten Plan erstellen, der sicherstellt, dass alle Aufgaben erledigt werden, ohne dass Sie sich überfordert oder gehetzt fühlen. Wenn man sich den ganzen Tag über Zeit für bestimmte Aufgaben nimmt, kann man auch die Prokrastination in Schach halten, da es mit einem klar definierten Zeitplan einfacher ist, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Außerdem schafft das Setzen von Prioritäten für Aufgaben Klarheit, sodass die Energie auf das Wichtigste verwendet wird, anstatt sich auf mehrere Aktivitäten gleichzeitig zu verteilen. Dies kann den Stress erheblich reduzieren und zu einer produktiveren Atmosphäre im Haushalt beitragen. Mit der richtigen Priorisierung und Planung von Aufgaben ist es viel einfacher, die alltäglichen Pflichten im Haushalt zu bewältigen und trotzdem noch Zeit für Freizeitaktivitäten zu haben.

Planen Sie auch Zeit ein, in welcher Sie administrative Tätigkeiten bündeln. Meist fällt es leichter, diese gebündelt zu erledigen, da man ein übergeordnetes Ziel vor Augen hat und die Aufgaben dann erledigt sind. Dazu gehören unter anderem das Erstellen von Dokumenten, das Zusammenführen von PDFs mit Adobe oder Einpflegen von Daten in Excel oder Datenbanken.

Wie Projektmanagement im Homeoffice hilft

Projektmanagement-Tools, wie Trello oder Asana können Fernarbeitern helfen, organisiert zu bleiben und effektiver zu arbeiten, während sie von zu Hause aus arbeiten. Solche Tools ermöglichen es dem Einzelnen, mehrere Aufgaben und Projekte einfach zu verwalten und sicherzustellen, dass Fristen eingehalten und Ziele erreicht werden. Mit dem richtigen Projektmanagement-Tool können Benutzer auch ihre täglichen Arbeitsabläufe verfolgen, anderen Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, den Fortschritt in Echtzeit überwachen und auf leistungsstarke Analysen zugreifen, die Aufschluss darüber geben, wie gut die einzelnen Aufgaben erledigt wurden. Durch diesen Grad an Übersicht und Organisation sind die Mitarbeiter im Außendienst besser in der Lage, Prioritäten für ihre Arbeit zu setzen und den Überblick über ihre Projekte zu behalten. Ferner ermöglicht der Einsatz von Projektmanagement-Tools eine effizientere Zusammenarbeit von Remote-Teams, da jedes Mitglied nahezu in Echtzeit sehen kann, was die anderen gerade tun.