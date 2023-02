Auszeichnung der “Bayerns Best 50”

Am 24. Juli 2023 wird im Schloss Schleißheim wieder der Preis “Bayerns Best 50” verliehen. Die Auszeichnung wird an besonders wachstumsstarke mittelständische Unternehmen vergeben, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Darüber hinaus wird auch der Award “Bayerische Unternehmerin des Jahres” verliehen. Auswahlkriterien hierfür sind der wirtschaftliche Erfolg der Firma sowie die Rolle der Unternehmerin im Betrieb.

Außerdem vergibt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie an zwei Unternehmen einen Sonderpreis für herausragendes Engagement in der Ausbildung im eigenen Unternehmen.

Die Preisträger werden von der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft anhand von objektiven Kriterien ausgewählt. Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird die Gewinner persönlich auszeichnen.

Wenn Ihr Unternehmen zu Bayerns Besten gehört, dann können Sie sich unter dem folgenden Link bewerben.

Anmeldeschluss ist der 24. März 2023

Weitere Informationen zur Bayerns Besten 50 finden Sie hier.