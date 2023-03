10. Folge des Podcast “Mittelstand im Wandel” veröffentlicht: Corona-Soforthilfen

Über 200.000 Unternehmen in Bayern haben kurz vor Weihnachten unangenehme Post bekommen: Bis Juni 2023 sollen sie in einem Online-Verfahren überprüfen, ob sie die 2020 erhaltenen Corona-Soforthilfen ganz oder teilweise zurückzahlen müssen. In NRW hat sich längst Widerstand geregt und das Oberverwaltungsgericht Münster entschied soeben: Der Staat hat teilweise rechtswidrig gehandelt, weil er Zuschusskriterien nachträglich veränderte.

Müssen Sie die Corona-Soforthilfen zurückzahlen?

Wie gut die Chancen für UnternehmerInnen in Bayern sind, das ausgezahlte Geld auch zu behalten, das besprechen Achim von Michel (Politikbeauftragter im Verband Der Mittelstand.BVMW in Bayern) und Innovation-Profiler Alexander Pinkler mit zwei ausgewiesenen Experten: Dr. Alexander Lang und Nils Bergert arbeiten bei der Würzburger Rechtsanwaltskanzlei Steinbock & Partner und haben schon so einige Corona-Schlachten für ihre Mandanten erfolgreich geschlagen.

BVMW mit eigener Podcast-Reihe

Der BVMW in Bayern hat im März 2021 seine eigene monatliche Podcast-Reihe gestartet. Das Format heißt „Mittelstand im Wandel“ und wird vom bayerischen Landesbeauftragten für Politik des BVMW, Achim von Michel, und dem Innovationsexperten Alexander Pinker gestaltet. Dabei diskutieren sie mit spannenden Gästen über aktuelle Themen, die mittelständische Unternehmen betreffen.

Der Podcast ist auf Spotify unter dem Titel „Mittelstand im Wandel“ abrufbar. Hier finden Sie den Link zur aktuellen Folge.