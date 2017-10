Wirtschaftsraum Berchtesgadener Land bekommt Strahlkraft

Internetauftritt bündelt erstmals die Themen Wirtschaft, Lebensqualität und Service

Berchtesgadener Land – Das neue Standortmarketing des Berchtesgadener Landes bündelt erstmals alle Themen und Serviceleistungen des Wirtschaftsraums. Den Anfang macht der Internetauftritt www.berchtesgadener-land.de in der neuen, mit dem Tourismus gemeinsamen Markenstilistik.

An den Alpen. Echt leben. Erfolgreich wirtschaften. Die drei Hauptmenüpunkte des Internetauftritts stehen als Sinnbild für die hohe Lebensqualität im Berchtesgadener Land. Unternehmer und Fachkräfte leben im beeindruckendsten Alpengebiet Deutschlands, in einer nachhaltigen UNESCO-Biosphärenregion und am Rande des einzigen Nationalpark Deutschlands in den Alpen. Eine Tatsache, die den Wirtschaftsverantwortlichen bewusst ist. Im Internetauftritt fühlen sie sich der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Wertschöpfung bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch verpflichtet.

Echte Lebensfreude

Im Berchtesgadener Land wird „echt“ gelebt. Seine Bürger können auf eine gut ausgebaute Infrastruktur, eine vorbildliche Gesundheitsversorgung und alle Bildungsmöglichkeiten zurückgreifen. Sie wohnen in einer Region, die sich dem Klimaschutz verschrieben hat. Ein Alleinstellungsmerkmal, das die Fachkräfteausbildung und die Studienmöglichkeiten bereichert, ist die Nähe zum Universitätsstandort Salzburg. Er liegt in der direkten Nachbarschaft des Landkreises.

Professioneller Wirtschaftsservice

Das erfolgreiche Wirtschaften der Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen die momentan acht festen Mitarbeiter des Wirtschaftsservices. Noch individueller, noch kompetenter will der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Dr. Thomas Birner, im Laufe der kommenden Jahre das Angebot mit seinem Team gestalten. Für jeden der Servicebereiche gibt es einen zuständigen Mitarbeiter mit dem entsprechenden fachlichen Hintergrund. Ein eigener Digitalisierungsbeauftragter trägt dem wichtigen Querschnittsthema Rechnung. „Ein Landkreis mit hoher Lebensqualität braucht eine hervorragende digitale Infrastruktur mit Unternehmen, die ihre digitale Präsenz ohne Barrieren entwickeln können. Stichworte sind das Arbeiten von zuhause oder das Steuern von Maschinen vom Berg aus“, so der WFG-Geschäftsführer.

Neben den klassischen Themen einer Wirtschaftsförderung wie Ansiedlung, Finanzierung, Förderung oder Betriebsübergang liegt ein Augenmerk auf einem Gründerservice, der Unternehmensgründer vom ersten vagen Gedanken an ein eigenes Geschäft bis zum Erfolg begleitet. Die Start-Up Tage in Berchtesgaden im September oder der Gründertag an der Freilassinger Berufsschule sind zwei Beispiele von vielen, die mit den zahlreichen Partnern der Wirtschaftsförderung realisiert werden.

Nachwuchs soll in der Heimat bleiben

Zwei neue Aufgaben hat die Wirtschaftsförderung. Sie ist verantwortlich für den gesamten Markenauftritt der Wirtschaftsmarke Berchtesgadener Land und für das Standortmarketing des Wirtschaftsraums. Eine Fachkräftemanagerin kümmert sich um ein vernetztes Fachkräfteangebot von Schulen, Unternehmen und Kommunen. „Unser erklärtes Ziel ist: Unsere jungen Leute sollen wissen, dass es in ihrer Heimat tolle Arbeitsplätze gibt und sie sich hier verwirklichen können “, betont Dr. Birner. Im Internetauftritt finden interessierte Fachkräfte zukünftig ein Firmenportal und Jobbeispiele. Ab 2018 werden sie sukzessive vor allem über die Sozialen Medien angesprochen. Dafür wurde bei der Wirtschaftsförderung ebenfalls eine neue Stelle geschaffen. Eine Veranstaltungsmanagerin macht das Standortmarketingteam komplett. Alle Veranstaltungen sind zukünftig im Internet-Veranstaltungskalender gelistet.

Sehen, lesen, begeistert sein

Dr. Birner: „Unser Internetauftritt ist unsere Basis. Hier finden Unternehmer und Fachkräfte alle für sie relevanten, aktuellen Fakten. Doch er ist noch viel mehr. Mit aussagekräftigen Fotos, Filmen und Geschichten wollen wir bergaffine, dynamische Menschen begeistern. Sie sollen ihnen das Gefühl vermitteln: Berchtesgadener Land. Hier will ich echt leben.“