Umfrage zeigt: Mittelständler sehen digitale Transformation positiv

Fast vier von fünf mittelständischen Unternehmen stehen der digitalen Transformation positiv gegenüber. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) und der Fachzeitschrift funkschau unter deutschen Mittelständlern aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Betriebe wollen demnach außerdem mehr in die digitale Transformation investieren, haben jedoch auch Sorgen um die Sicherheit ihrer Daten und verlangen nach einem besseren Netzausbau.

Für die Umfrage haben der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und die Fachzeitschrift funkschau zwischen dem 29. Juni 2017 und dem 31. August 2017 Mitglieder sowie Leser über die Online-Plattform funkschau.de zur Digitalisierung im Mittelstand befragt. Insgesamt nahmen daran 426 Entscheider aus Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen teil.

79 Prozent sehen viel Potenzial

Von den positiven Aspekten der Digitalisierung sind diese fast alle überzeugt. So gaben rund 79 Prozent an, dass sie in der Digitalisierung viel Potenzial sehen. Nur circa vier Prozent erwarten keinerlei Vorteile von der aktuellen Entwicklung. „Der Mittelstand hat erkannt, dass digitaler Fortschritt zwingend notwendig ist, um sich auf Dauer am Markt zu behaupten“, sagt dazu Mittelstandspräsident Mario Ohoven. „Wird die Digitalisierung richtig genutzt, können Unternehmer ihren Umsatz deutlich steigern.“

Die Höhe der Investitionen, die Unternehmen bisher für Digitalisierungsprojekte einplanen, fällt laut der Umfrage recht unterschiedlich aus. Elf Prozent der befragten Unternehmen geben über zehn Prozent des Umsatzes für entsprechende Projekte aus. Die meisten Unternehmen, rund 24 Prozent, investieren derzeit zwei bis fünf Prozent in die Digitalisierung. Gleich dahinter folgen mit mehr als 22 Prozent die Mittelständler, deren Unternehmen aktuell zwei Prozent des Umsatzes oder weniger in die Hand nehmen.

Investitionen in digitalen Bereich sollen steigen

In Zukunft wollen die Mittelständler jedoch die Ausgaben für Technologien, Schulungen und andere Teilbereiche der Digitalisierung erhöhen. So wächst der Anteil jener Unternehmen, die in Zukunft mehr als zehn Prozent investieren wollen, von aktuell elf auf 13 Prozent. Teilnehmer, deren Betriebe planen, zwischen fünf und zehn Prozent auszugeben, machen rund 21 Prozent aus. Bei den derzeitigen Investitionen macht diese Gruppe hingegen nur einen Anteil von 15 Prozent aus.

Auch Bedenken zu vernehmen

Doch andererseits sehen die Mittelständler auch noch verschiedene Hemmschwellen und haben Bedenken zur Digitalisierung. So geben viele Teilnehmer Sicherheit, Datenschutz und Kontrollverlust über die eigenen Daten sowie einen hohen Kosten- und Zeitaufwand für die Implementierung als ausbremsende Gründe für digitale Maßnahmen an.

Darüber hinaus ist die Netzverfügbarkeit ein entscheidender Punkt. So sind knapp 20 Prozent mit ihrem Breitbandanschluss nicht zufrieden, oder es herrscht in der Region sogar „Internet-Notstand“. Mittelstandspräsident Ohoven fordert daher, „Deutschland braucht endlich einen flächendeckenden Breitbandausbau und Glasfasernetze bis in die Gebäude“.

Mangel an Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter

Zahlreiche Teilnehmer der Umfrage gaben zudem an, dass viele Digitalisierungsbestrebungen aktuell noch an den Mitarbeitern scheitern würden, die teils nur wenig Motivation aufbringen oder nicht offen für Neues sein sollen.

Insgesamt wurde in der Umfrage deutlich, dass der Mittelstand beim Thema Digitalisierung noch gespalten ist. Während die einen Teilnehmer ein schnelleres Entwicklungstempo in Deutschland fordern, um international nicht den Anschluss zu verlieren, hinterfragen einige Unternehmen den Nutzern der Digitalisierung grundsätzlich oder kämpfen mit der zunehmenden Komplexität der technologischen Welt. „Hier sind Unternehmen und Politik gleichermaßen gefragt, um Vorbehalte abzubauen und die Digitale Transformation in alle Branchen zu tragen“, betont Mittelstandspräsident Mario Ohoven.

Einen ausgiebigen Bericht zum Thema „Digitalisierung im Mittelstand“ finden Sie unter http://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/146510/.