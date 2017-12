Online-Glückspiel: Ein boomender Markt

Der Online-Glückspielmarkt boomt: Erträge in Höhe von bis zu 58 Mrd. US-Dollar prognostiziert eine Studie von Statista dieser Branche bis Ende 2018. Die jüngste Erfolgsmeldung kommt aus Griechenland: Dort sollen die bisher strengen Regulierungen gelockert und der Zugang zu Online-Casinos künftig erlaubt werden. In Deutschland hat jüngst das Bundesverwaltungsgericht den Handlungsdruck auf die Politik erhöht, eine praxisnahe und handhabbare Regelung für das Online-Glückspiel zu schaffen. Das BVerwG betont dass die aktuelle Verbotspolitik die Realität im Netz verfehle.

Neuer Staatsvertrag soll den Markt besser regulieren

Es sollten vielmehr Rahmenbedingungen festgelegt werden, die einen optimalen Verbraucherschutz auch beim Glücksspiel im Internet gewährleisten. Dazu Dr. Dirk Quermann, Präsident des Deutschen Online Casinoverbandes (DOCV) im Oktober 2017: „Das Urteil des BVerwG verpflichtet die Bundesländer nun endlich zu handeln und einen neuen, praxistauglichen Glücksspielstaatsvertrag zu verabschieden. Ein Totalverbot ist keine Lösung. Die Realitäten eines digitalen Marktes für Glücksspiel müssen erkannt und die Nachfrage in geordnete Bahnen gelenkt werden. Seriöse EU-Anbieter erfüllen schon jetzt hohe Verbraucherschutzstandards.“ tatsäcxhlich haben sich die Ministerpräsidenten der Länder Ende Oktober darauf geeinigt, den in Deutschland geltenden Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) zu ändern. Das vereinbarte Ziel lautet, den online Casinomarkt zunächst zu analysieren, um dann unter Berücksichtigung der Erfahrungen anderer europäischer Länder den Markt neu zu regulieren. Langfristig wird also auch in Deutschland mit einer europarechtskonformen Regelung des Online-Glückspielmarktes zu rechnen sein.

Die Casino Website Slotsia vergleicht nicht nur verschiedene Spielangebote, sondern gibt auch Hinweise zu Sicherheit und Seriösität der einzelnen Anbieter.

(Visited 1 times, 10 visits today)