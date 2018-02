Möbelpilot – Warenwirtschaftssystem für den Möbelhandel

Ein Warenwirtschaftssystem vereinfacht die Steuerung des Warenflusses in Unternehmen - auch in der Möbelbranche (Bild: Pixabay)

Die Aufgaben moderner Handelsunternehmen sind enorm – viele verschiedene Prozesse müssen gleichzeitig bewältigt werden. Dazu bleibt meistens nur ein kleines Zeitfenster, um bei der Konkurrenz auf dem Markt bestehen zu können. Aus diesem Grund setzen moderne und zukunftsorientierte Unternehmen schon länger auf die Unterstützung von Warenwirtschaftssystemen. Denn mithilfe eines Warenwirtschaftssystems gelingt es, alle Handelsprozesse systematisch zu meistern. Ebenfalls werden unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens entlastet. Zu einem Warenwirtschaftssystem gehören beispielsweise die Überwachung, Optimierung und die Erfassung von Lagerbewegungen, der Einkauf und Disposition, als auch die Produktion bis hin zum Verkauf. Warenwirtschaftssysteme kommen dabei überall zum Einsatz, wo es darum geht, Güter von einem Marktteilnehmer zu anderen Marktteilnehmern zu verschieben. Als Marktteilnehmer werden dabei sowohl Industrieunternehmen, unterschiedliche Handelsunternehmen als auch Privatpersonen bezeichnet.

Vor allem im Bereich von Möbelhändlern ist es wichtig, zielgerichtet und geordnet zu arbeiten. Sind die Arbeitsabläufe in der Logistik nicht ideal strukturiert, kann dies Möbelunternehmen viel Geld und Zeit kosten. Und hier kommt der Dienst von Möbelpilot ins Spiel. Möbelpilot bietet Handelsunternehmen, die in der Möbelbranche tätig sind, eine intelligente Lösung. Möbelhäuser können demnach mit einem Warenwirtschaftssystem profitieren und finden einen Schlüssel, um die komplexen Strukturen des Möbelbusiness zu meistern. Alle Aufgaben und Arbeitsabläufe, die für ein Möbelhaus interessant und von Bedeutung sind, werden durch das Warenwirtschaftssystem von Möbelpilot geordnet und strukturiert. Doch wie genau arbeitet ein Wirtschaftssystem und was sind die Vorteile für den Möbelhandel durch ein Warenwirtschaftssystem von Möbelpilot? Diese und andere Fragen haben wir im Folgenden für Sie geklärt.

Was bietet das Warenwirtschaftssystem von Möbelpilot?

Das Warenwirtschaftssystem als Branchenlösung für Möbelhäuser – Anwendern soll ein Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, mit dem es gelingt die Aufgaben und Strukturen in der Möbelbranche zu bewältigen. Das System ist ohne Zweifel sehr komplex, doch ist die Unterstützung für den Möbelhandel enorm. Das System von Möbelpilot lässt sich sehr einfach bedienen, obwohl es den komplexen Aufgaben in jeder Form gerecht wird. Mehr Übersicht und simple Arbeitsabläufe können den Alltag für den Möbelhandel erheblich komfortabler gestalten. Das Ziel eines Warenwirtschaftssystems ist es, eine Automatisierung von Standardprozessen innerhalb eines Möbelunternehmens zu etablieren, ohne die Reaktionsfähigkeit auf spezielle Geschäftsprozesse zu vermindern. Im Gegenteil: Das Warenwirtschaftssystem unterstützt den Möbelhandel und schafft es, den Gewinn und den Kundenkreis zu vergrößern. Das System ist dabei mühelos in den Arbeitsablauf zu integrieren und kann mit wenigen Handgriffen gesteuert werden. Der Zugriff ist dabei nicht minder komplex als das Surfen im World Wide Web. Sehr anwenderfreundlich kann das System von Möbelpilot sofort genutzt werden. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit auf Schulungen zurückzugreifen, die den korrekten Einsatz des Warenwirtschaftssystems von Möbelpilot sicherstellen und die Nutzung optimieren.

Die Vorteile eines Warenwirtschaftssystems

Möbelpilot bietet eine Software, die sich passgenau auf die Bedingungen und Ansprüche im Möbelhandel integrieren lässt. Anwendungs- und Benutzerparameter können mühelos auf die individuellen Aufgaben angepasst werden. Dabei läuft das System in der Internet-Technologie. Anwender, die mit der Oberfläche von Windows oder eines Internetbrowsers vertraut sind, sehen sich keiner schweren Bedienung gegenüber. Zudem können Mitarbeiter überall und zu jederzeit auf die Daten aus dem Möbelhandel zugreifen und damit blitzschnell auf eventuelle Änderungen reagieren.

