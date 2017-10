Mitmachen und gewinnen: Mit dem BVMW kostenlos zum Digital Workplace Forum

Gewinnen Sie mit dem BVMW und funkschau 4 x 2 Freikarten für das Digital Workplace Forum bei München und erfahren Sie aus erster Hand, wie Sie Ihren digitalen Arbeitsplatz gestalten können.

Autor: Stefan Adelmann

Welche technischen Werkzeuge werden die Zukunft des Arbeitens prägen und wie bereiten Sie Ihr Unternehmen auf die Digitalisierung vor? Auf dem Digital Workplace Forum am 26. Oktober in Fürstenfeldbruck bei München erfahren Unternehmen aller Branchen und Größen, welche Chancen der digitale Arbeitsplatz mit sich bringt und wie er sich von Grund auf umsetzen lässt- sowohl technisch als auch strategisch. Die Teilnehmer erwartet auf der eintägigen Veranstaltung ein hochkarätiges Vortragsprogramm mit Sprechern wie Peter Arbitter von Telekom Deutschland, der aufzeigt, warum der digitale Arbeitsplatz nicht nur ein technisches Thema ist; Michael Korbacher von Google, der die Cloud und ihre Bedeutung für den Digital Workplace in den Fokus rückt; und Jörg Petter von Microsoft, der aufzeigt, wie der Software-Hersteller die eigene Deutschlandzentrale zum Arbeitsplatz der Zukunft transformiert hat.

Programm des Digital Workplace Forums

Sie möchten am Digital Workplace Forum am 26. Oktober in Fürstenfeldbruck bei München teilnehmen? Als Veranstaltungspartner verlost der BVMW gemeinsam mit funkschau insgesamt 4 x 2 Freikarten für das Event rund um den digitalen Arbeitsplatz.

Und so einfach ist es: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Digital Workplace Forum BVMW“ an die Adresse leseraktion@funkschau.de

Am 17. Oktober zieht die Redaktion der funkschau aus allen Teilnehmern vier Gewinner und informiert diese umgehend. BVMW und funkschau wünschen Ihnen viel Glück.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.