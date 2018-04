Dosieranlagen von bdtronic für optimale Produktionsabläufe

Die Dosiertechnik ist ein komplexer Prozess, der nicht nur moderne Techniken, sondern auch Flexibilität erfordert. Bdtronic hat es sich zur Aufgabe gemacht, für jede Dosieranwendung individuelle Lösungen zu entwickeln, die sich aus standardisierten Aufbauten und kundenspezifischen Modifizierungen zusammensetzen. So kann sichergestellt werden, dass für jede Dosieraufgabe eine darauf abgestimmte und optimierte Lösung entwickelt wird. Das Angebot von bdtronic reicht dabei von kleinen und manuellen Dosieranlagen bis hin zu großen, vollautomatischen Dosiermaschinen.

Was sind Dosieranlagen?

Dosieranlagen werden verwendet, um Feststoffe oder Flüssigkeiten in bestimmten Mengen, die vorgegeben werden, bereitzustellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bereitstellung nach Bedarf oder kontinuierlich über einen bestimmten Zeitraum erfolgen soll. Bei den Feststoffen oder Flüssigkeiten kann es sich auch um Gemische handeln. Dafür kommen unterschiedliche Pumpentechniken zum Einsatz, die je nach Einsatzbereich variieren können. Sie ist zudem abhängig von der Beschaffenheit der Gießharze, die flüssig, hochviskose, gefüllt, abrasiv oder aggressiv sein können. Für kleine Dosierleistungen von nieder- bis mittelviskosen und ungefüllten Reaktionsharzen eignet sich die kontinuierlich arbeitende Außenzahnradpumpe. Mittelviskose bis pastöse und gefüllte Reaktionsharze lassen sich mit einer Innenzahnradpumpe optimal dosieren. Die Schlauchpumpe und die Exzenterschneckenpumpe können sehr vielseitig eingesetzt werden. Zum Mischen der Kunstharze stehen dynamische und statische Mischsysteme zur Verfügung, die für die Dosiertechnik verwendet werden. Die Dosieranlagen sind mit einer Prozesskontrolle ausgestattet, die für eine hohe Prozesssicherheit beim Dosieren sorgen.

Einsatzbereiche der Dosiertechnik

Dosieranlagen sind in vielen Branchen unverzichtbar. www.bdtronic.de liefert die optimierten Prozesslösungen an Kunden auf der ganzen Welt, die auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Dosieren setzen. In der Automobilindustrie kommt die Dosiertechnik unter anderem bei Cockpitscheiben, Frontscheinwerfern, Sensoren und Systemen zum Einsatz. Die Elektro- und Elektronikindustrie setzt besonders auf die Präzision bei der Herstellung von Produkten wie Netzsteckern, LED-Leisten, Kondensatoren usw. mit Hilfe der Dosiertechnik. Für die Filtertechnik kommen Dosieranlagen zur Produktion von diversen Filtern zum Einsatz. Die medizinische Branche ist eine weitreichende Branche, die ebenso individuelle wie effiziente Dosieranlagen benötigt. Im Bereich der Erneuerbaren Energie kommen Dosieranlagen zur Automation zum Einsatz. Ebenso erleichtert die Dosiertechnik in der Luft- und Raumfahrttechnik sowie in der Mess- und Sensortechnik die tägliche Arbeit enorm.

Vorteile der Dosiertechnik

Die Dosiertechnik gilt als Technik der Zukunft. Nach einer individuellen Programmierung stellen Dosieranlagen Flüssigkeiten oder Feststoffe in der benötigten Menge zur Verfügung. Ein bedeutender Vorteil der Dosiertechnik ist die Vereinfachung zahlreicher Arbeitsschritte. Dadurch wird effizientes Arbeiten ermöglicht und auch die Materialkosten verringern sich. Dosieranlagen arbeiten sparsam, genau und effizient.

Bdtronic – 30 Jahre Erfahrung

Das Unternehmen bdtronic GmbH ist seit über 30 Jahren in der Dosiertechnik tätig und hat sich als zuverlässiger Partner für Dosieranlagen weltweit etabliert. Bdtronic stellt individuelle Komplettlösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche her. Durch Erfahrung, Know-how und laufende Innovationen entstehen dadurch Dosieranlagen mit Qualität, die zuverlässige Ergebnisse liefern, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Bdtronic bietet seinen Kunden nicht nur optimierte Lösungen für jeden Bedarf, sondern legt auch großen Wert auf die persönliche Betreuung bei jedem Projekt. Kundenorientiertes Arbeiten ermöglicht es, wirtschaftliche und zielorientierte Dosieranlagen zu entwickeln. Das Angebot von bdtronic spricht Klein- und Mittelbetriebe ebenso an wie Großunternehmen und die Serienfertigung.

